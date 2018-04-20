Власти Нью-Йорка намерены переместить статую «Атакующий бык» возле фондовой биржи

НЬЮ-ЙОРК , 20 апреля. / ТАСС /. Власти Нью-Йорка намерены изменить место расположения двух известных бронзовых статуй — «Бесстрашную девочку» (Fearless Girl) и «Атакующего быка» (Charging Bull). Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении мэра крупнейшего мегаполиса США Билла де Блазио.

В настоящее время оба изваяния, привлекающие большой интерес со стороны туристов, находятся друг напротив друга рядом с парком Боулинг-Грин в финансовом квартале города. Статуя «Атакующий бык» итальянского скульптора Артуро ди Модика появилась в этом месте в 1989 году. Она изображает огромного быка, готового броситься вперед и символизирует оптимизм рассчитывающих на рост рынка финансистов и инвесторов.

"Бесстрашная девочка" была установлена здесь без разрешения властей 7 марта 2017 года, накануне Всемирного женского дня. Статуя изображает маленькую девочку, которая смотрит на готового к атаке быка. Изваяние, созданное американским скульптором уругвайского происхождения Кристен Висбаль, символизирует способность женщин справляться с любыми задачами не хуже мужчин, а также напоминает об их праве занимать руководящие посты в крупных корпорациях.

Де Блазио в марте 2017 года обещал как минимум на 12 месяцев оставить на этом месте «Бесстрашную девочку», которая понравилась жителям мегаполиса и стала привлекать туристов. В четверг мэр заявил, что статую до конца 2018 года переместят ближе к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи. Она находится примерно в пяти минутах ходьбы от парка Боулинг-Грин.

"Мы рады, что «Бесстрашная девочка» находится здесь. Это яркий символ того, что в высшем эшелоне деловой Америки необходимы перемены", — подчеркнул Де Блазио. Он заверил, что статуя останется «частью жизни города». Мэр подчеркнул, что перенос изваяния на новое место «облегчит доступ к нему посетителей и гарантирует, что послание по-прежнему будет услышано».

В заявлении также уточнялось, что власти города «рассматривают возможность» переместить и «Атакующего быка» ближе к зданию Нью-Йоркской фондовой биржи. Позже пресс-секретарь де Блазио Эрик Филлипс написал в Twitter: «Бык почти точно будет передвинут и, весьма вероятно, что он воссоединится с „Бесстрашной девочкой“. „Но это непросто, придется разобраться с некоторыми вещами, — добавил он. — Каждый, кому приходилось передвигать 7000-фунтовую (около 3,1 тонны — прим. ТАСС) статую, знает, что я имею в виду“.