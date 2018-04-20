Пригожина заподозрили в организации предвыборного мониторинга в странах Африки

ЮАР и Группы российских политтехнологов по заказу предпринимателя Евгения Пригожина исследуют социально-политическую ситуацию в африканских странах, где в ближайшие год-два должны состояться выборы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в политтехнологической среде. Речь, в частности, идет Мадагаскаре Кении . Парламентские или президентские выборы в этом году пройдут в 15 странах Африки, в том числе Ливии Зимбабве и Чаде, еще в пяти — в 2019 г.

«Подразумевается, что проект долгосрочный, примерно на два года. Ситуация в странах Африки нестабильная, выборы могут назначить неожиданно», — рассказал собеседник издания. На работу берут только мужчин. В числе обязательных навыков — знание иностранного языка.

Пригожин, прославившийся как «повар Путина», позже получил известность как вероятный спонсор «фабрики троллей» — Агентства интернет-исследований», которое Вашингтон подозревает во вмешательстве в выборы президента США , а также ЧВК Вагнера. Его же собеседники издания называют финансистом «африканского проекта». В роли координатора, по их данным, выступает политтехнолог Ярослав Игнатовский.

Игнатовский мог курировать и организацию мониторинга социально-политической ситуации в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) вместе с работавшим тогда в должности полпреда Николаем Цукановым . Об этом рассказывали собеседники издания, но сам Игнатовский отрицал. По словам одного из политтехнологов, «примерно в том же духе проводятся исследования в Африке».