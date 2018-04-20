«Коммерсант»: «повар Путина» организует предвыборный мониторинг в Африке

Бизнесмен Евгений Пригожин , известный в прессе как личный повар

президента РФ Владимира Путина , финансирует деятельность российских политтехнологов, проводящих мониторинг социально-политической ситуации и социологические исследования в Африке. Как стало известно газете

"Коммерсант", работа уже ведется в нескольких странах континента, где в ближайшее время должны состояться президентские или о парламентские выборы.

Эксперты считают, что политтехнологи могут заработать на экспорте российских политтехнологий, но вряд ли нацелены на оказание влияния на результаты выборов в интересах России

По данным издания, в исследованиях в Африке принимают участие в основном специалисты из Санкт-Петербурга . По словам источников, финансирует работу Пригожин, связанный, по сведениям прессы, с «фабрикой троллей» в Ольгино и с так называемой ЧВК Вагнера, наемники которой участвуют в боевых действиях в Сирии . Координирует деятельность российских специалистов политтехнолог Ярослав Игнатовский, утверждают собеседники газеты.

Исследования, в частности, проводятся на Мадагаскаре , в ЮАР Кении , выяснил «Коммерсант». На Мадагаскаре выборы президента и парламента пройдут в этом году. В следующем году голосование намечено в ЮАР и еще в пяти странах континента, в том числе в Нигерии . В Кении выборы проходили в прошлом году, однако, как пояснил источник, проект рассчитан на два года, не исключено, что в какой-то из стран Африки выборы пройдут досрочно.

На работу в Африку берут только мужчин, технологи могут работать не полный срок, при этом они в обязательном порядке должны знать иностранные языки. Участники проекта не должны давать комментарии СМИ и стараются не афишировать свою работу.

Ранее Пригожин организовывал мониторинг социально-политической ситуации в Северо-Западном федеральном округе вместе с помощником президента по вопросам местного самоуправления Николаем Цукановым , который занимал тогда пост полпреда президента. Источники «Коммерсанта» утверждали, что курировал работу тот же Ярослав Игнатовский «Примерно в том же духе проводятся исследования в Африке», — сообщил изданию один из политтехнологов.

По мнению старшего научного сотрудника Центра африканских исследований РАН Николая Щербакова, у России нет возможности «всерьез заниматься африканскими делами». Во многих странах Африки у России нет посольств, в большинстве нет торгпредств, а, например, «современные технические решения для добычи полезных ископаемых» РФ не может обеспечить себе сама. По версии эксперта, Пригожин рассчитывает заработать на экспорте политтехнологий и технологов из России, так как в Европе не нуждаются в российских специалистах в этой сфере.