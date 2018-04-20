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Премьер Сингапура предостерег от искусственных ограничений в мировой торговле
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Премьер Сингапура предостерег от искусственных ограничений в мировой торговле 

ТАСС 1 час назад
СИНГАПУР, 20 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун предостерег от искусственного ограничения торговли и инвестиций под предлогом решения внутренних политических вопросов, что в конечном итоге может привести к серьезному ущербу многосторонней системе торговли. Как пишет в пятницу газета The Straits Times, такую позицию он выразил на встрече глав правительств стран Содружества в Лондоне.
"Подобная искусственно создаваемая конкуренция [за счет торговых барьеров] является дестабилизирующей и крайне опасной для всего мира", — отметил Ли Сянь Лун. Он также указал на «политические настроения во многих государствах, которые враждебно настроены к многосторонней торговле, основанной на принципах открытости и честности». По его словам, «многие страны, в том числе Сингапур, выражают крайнюю озабоченность в связи с этим».
Одновременно премьер признал, что «некоторые сферы, например высокотехнологичные, телекоммуникационные, действительно являются стратегически важными, затрагивающими проблемы национальной безопасности». Вместе с тем «не нужно их использовать для скрытой формы протекционизма, необходимо находить баланс», сказал Ли Сянь Лун. Более того, «правительства должны оказывать содействие любому бизнесу в участии в международной торговой системе», — добавил он.
ТАСС: последние новости
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