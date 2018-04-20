Около 30 тыс. железнодорожников примут участие в уборке станций МЖД на субботнике 21 апреля

Во время субботника, который состоится 21 апреля 2018 г., 30 тыс. сотрудников Московской железной дороги (МЖД) проведут уборку на станциях и приведут в порядок воинские захоронения, находящиеся в полосах отвода. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«В субботу, 21 апреля, на столичной магистрали пройдут традиционные субботники, посвященные 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В этом году они охватят все подразделения и регионы Московской железной дороги, остановочные пункты и станции, Московскую детскую железную дорогу и Московское центральное кольцо. В работах примут участие до 30 тыс. работников дороги», — отметили в пресс-службе.

В МЖД добавили, что во время субботника благоустроят территории и полосу отвода вблизи железнодорожных путей, высадят деревья, покрасят опоры контактной сети, напольные устройства, бордюрный камень. Кроме того, будет проведена уборка рабочих мест, производственно-технических зданий и сооружений, привокзальных площадей.

«Помимо уборки и косметического ремонта на полигоне магистрали будут приведены в порядок воинские захоронения, находящиеся в полосе отвода. А еще железнодорожники уделят особое внимание уборке полос отвода в местах примыкания к жилым массивам, где зачастую местные жители устраивают стихийные свалки», — пояснили в пресс-службе.