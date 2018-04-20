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Около 30 тыс. железнодорожников примут участие в уборке станций МЖД на субботнике 21 апреля
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Около 30 тыс. железнодорожников примут участие в уборке станций МЖД на субботнике 21 апреля 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
Во время субботника, который состоится 21 апреля 2018 г., 30 тыс. сотрудников Московской железной дороги (МЖД) проведут уборку на станциях и приведут в порядок воинские захоронения, находящиеся в полосах отвода. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
«В субботу, 21 апреля, на столичной магистрали пройдут традиционные субботники, посвященные 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В этом году они охватят все подразделения и регионы Московской железной дороги, остановочные пункты и станции, Московскую детскую железную дорогу и Московское центральное кольцо. В работах примут участие до 30 тыс. работников дороги», — отметили в пресс-службе.
В МЖД добавили, что во время субботника благоустроят территории и полосу отвода вблизи железнодорожных путей, высадят деревья, покрасят опоры контактной сети, напольные устройства, бордюрный камень. Кроме того, будет проведена уборка рабочих мест, производственно-технических зданий и сооружений, привокзальных площадей.
«Помимо уборки и косметического ремонта на полигоне магистрали будут приведены в порядок воинские захоронения, находящиеся в полосе отвода. А еще железнодорожники уделят особое внимание уборке полос отвода в местах примыкания к жилым массивам, где зачастую местные жители устраивают стихийные свалки», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что генеральная уборка после зимнего сезона пройдет на всех платформах Московского центрального кольца. «Железнодорожники благоустроят и озеленят прилегающие территории, уберут мусор, вымоют навесы на платформах и стекла вестибюлей ТПУ ОАО „РЖД“. Также планируется покрасить скамейки и опоры навесов, заново выделить полосы безопасности и при необходимости выполнить косметический ремонт», — заключили в пресс-службе.
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