Около 30 тыс. железнодорожников примут участие в уборке станций МЖД на субботнике 21 апреля 

Во время субботника, который состоится 21 апреля 2018 г., 30 тыс. сотрудников Московской железной дороги (МЖД) проведут уборку на станциях и приведут в порядок воинские захоронения, находящиеся в полосах отвода. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
«В субботу, 21 апреля, на столичной магистрали пройдут традиционные субботники, посвященные 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В этом году они охватят все подразделения и регионы Московской железной дороги, остановочные пункты и станции, Московскую детскую железную дорогу и Московское центральное кольцо. В работах примут участие до 30 тыс. работников дороги», — отметили в пресс-службе.
В МЖД добавили, что во время субботника благоустроят территории и полосу отвода вблизи железнодорожных путей, высадят деревья, покрасят опоры контактной сети, напольные устройства, бордюрный камень. Кроме того, будет проведена уборка рабочих мест, производственно-технических зданий и сооружений, привокзальных площадей.
«Помимо уборки и косметического ремонта на полигоне магистрали будут приведены в порядок воинские захоронения, находящиеся в полосе отвода. А еще железнодорожники уделят особое внимание уборке полос отвода в местах примыкания к жилым массивам, где зачастую местные жители устраивают стихийные свалки», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что генеральная уборка после зимнего сезона пройдет на всех платформах Московского центрального кольца. «Железнодорожники благоустроят и озеленят прилегающие территории, уберут мусор, вымоют навесы на платформах и стекла вестибюлей ТПУ ОАО „РЖД“. Также планируется покрасить скамейки и опоры навесов, заново выделить полосы безопасности и при необходимости выполнить косметический ремонт», — заключили в пресс-службе.