Ещё
Госдеп анонсировал встречу Антонова с заместителем госсекретаря США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп анонсировал встречу Антонова с заместителем госсекретаря США 

Деловая газета «Взгляд» 12 минут назад
Внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов анонсировало встречу заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона с послом России в США Анатолием Антоновым.
Согласно документу, встреча состоится 20 апреля в госдепартаменте за закрытыми дверями, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов встретился в резиденции президента США с помощником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, обсудив состояние отношений между странами.
Напомним, в конце марта Антонов призвал США к сотрудничеству.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трамп прокомментировал удар США по вагнеровцам Суд отменил экстрадицию из России снимавшего фильм про Путина продюсера В США увидели сбои в функционировании сирийских систем ПВО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия признала неспособность создавать спутники320
Первый легальный бордель открывается в России301
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии436
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой6
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение597
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение