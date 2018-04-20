Украинская ведущая дала советы, как быть леди. Ее подняли на смех в Сети

После того как в Сети прокомментировали опубликованную в Elle статью телеведущей Ольги Фреймут , она нагрянула к авторам высказываний, чтобы выяснить причины недовольства своей персоной. О скандале рассказал сайт Strana.ua.

Фреймут в материале про восемь правил, которых придерживается светская львица, высказывается на тему внешнего вида и дает советы как должна себя вести женщина.

8 правил настоящей «пани» от Ольги Фреймут:

1. Настоящей «пани» никогда не холодно и она не хочет есть. И в туалет она тоже не хочет.

Если она хочет есть, то где-то уже дома, чтобы никто не видел. Меня, например, мама еще со школы, когда мы жили очень небогато, кормила утром манкой, чтобы когда я, приходя на день рождения к своим подругам, ничего не ела.

2. Представьте, что за вами постоянно

кто-то наблюдает.

Да, пусть это будет даже на маниакальном уровне, но представьте себе, что за вами смотрит Бог, а Бог — мужчина. И когда вы одна дома, а рука тянется к фрикадельке в кастрюле, помните, что за вами наблюдают.

3. Нужно есть то, с чем вы себя ассоциируете.

Если вы хотите, чтобы вас принимали за сальтисон, ешьте зельц. Если вы себя принимаете за какой-то свежий, красивый фрукт, ешьте яблоки, груши и сливы.

Эти и другие правила были опубликованы в модном журнале. Другие представители

шоу-бизнеса

раскритиковали ведущую за ненатуральность.

После этого она пришла к дочери одной журналистки, и поинтересовалась, почему та в соцсети отозвалась о ней негативно.

Как позже сказала ведущая, она таким образом готовится к новому шоу. «Это было в рамках моей новой программы, которая скоро появится. Так я к ней готовлюсь. Решила посмотреть в лицо тем, кто обо мне плохо пишет. Мне было очень интересно узнать, кто эти люди», — сказала она, после чего добавила: «Хейтеры, я вас люблю!».