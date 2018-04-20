Власти Владивостока просят Минобороны очистить от нефтепродуктов берег Амурского залива

ВЛАДИВОСТОК , 20 апреля. / ТАСС /. Администрация Владивостока обратилась в Минобороны РФ с просьбой очистить от разлива нефтепродуктов участок берега Амурского залива, который принадлежит ведомству. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе мэрии.

"Администрация Владивостока направила официальное письмо в Минобороны РФ с просьбой в максимально короткие сроки принять необходимые меры по очистке от нанесенных нефтепродуктов прибрежную территорию Амурского залива. На днях специалисты обследовали побережье Амурского залива от станции Океанская до мыса Клыкова. Здесь были зафиксированы следы разлива нефтепродуктов. Участок находится в пользовании ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России", — говорится в сообщении.

Также городские власти обратились в полицию с просьбой установить лиц, виновных в загрязнении, и привлечь их к административной ответственности.