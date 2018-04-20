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Жители России смогут подавать заявления в загс за год до свадьбы
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Жители России смогут подавать заявления в загс за год до свадьбы 

Rambler News Service 18 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Жители России получат возможность подавать заявление в загс за год до предполагаемой даты заключения брака, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный министерством связи и массовых коммуникаций.
В настоящее время заявление через сайт госуслуг можно подать за месяц или максимум за полгода до даты свадьбы. Авторы законопроекта полагают, что такая система неудобна ни загсам, ни самим гражданам.
«Это приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также невозможности для граждан удобным для них образом выбрать дату и время госрегистрации брака», — сказано в документе.
Кроме того, из-за большого числа желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты в действующей норме имеется и коррупциогенная составляющая, утверждают в министерстве.
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