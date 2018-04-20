Зариф предупредил США о последствиях в случае отказа от ядерной сделки

Говоря о возможном отказе США от сделки, Зариф отметил, что если это произойдет, Иран будет действовать, исходя из собственных интересов, и может применить одну из мер в рамках заключенного соглашения и за его пределами.

"Определенно, меры, которые примет Исламская республика (в случае отказа США от сделки — ред.), и реакция международного сообщества будут очень неприятны для американцев", — сказал министр по прибытии в Нью-Йорк , где намерен принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН

Китай, Франция, Иран и «шестерка» международных посредников ( Россия , США, Великобритания Германия ) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН , США и Евросоюза