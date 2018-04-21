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Россия готова содействовать разоружению КНДР, заявили в Совфеде
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Россия готова содействовать разоружению КНДР, заявили в Совфеде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Россия готова участвовать в мирном урегулировании ситуации вокруг КНДР, последовательная линия Пхеньяна на разоружение должна привести к отмене санкций, заявил РИА Новости в субботу член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Пхеньян отказывается от проведения новых ядерных испытаний и закрывает полигон на севере страны, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Северная Корея также наметила стратегию экономического развития государства, предполагающую активное сотрудничество с соседями.
"Заявление лидера Северной Кореи можно только приветствовать. Мы получили еще одно подтверждение того, что из самой сложной международной ситуации можно найти выход — причем без какого-либо ущемления интересов конфликтующих сторон" — сказал сенатор. По его словам, зачастую вполне достаточно просто сменить риторику, перестав играть мускулами.
"Тем не менее, не стоит забегать вперед, спешить с выводами. Да, процесс, что называется, пошел, но полагать, что мы имеем дело уже с тенденцией, определенно рано. К тому же обе стороны — что США, что КНДР — не отличаются последовательностью", — подчеркнул политик.
Он добавил, что любая провокация может «развернуть ситуацию». «Со своей стороны, Россия будет делать максимум возможного, чтобы этого не произошло», — отметил он.
По мнению Клинцевича, через какое-то время, если, конечно, будет последовательно проводиться линия, заявленная лидером КНДР, можно будет подумать по линии Совета Безопасности ООН и о снятии с нее ряда санкций.
"Мировое сообщество должно быть заинтересовано в том, чтобы Северная Корея стала успешной в экономическом отношении страной. В этом, считаю, состоит главное условие ее предсказуемости в будущем. Россия готова подставить плечо своему соседу", — сказал парламентарий.
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