Разрывающая Африку на части трещина уничтожила автомагистраль: видео

В Сети появились кадры гигантского разлома на востоке Африки.

Постоянно расширяющаяся трещина в Кении , которая по утверждениям ученых является свидетельством того, что Африканский континент разделяется на две части, с каждым днем приносит все новые разрушения.

Появившийся в результате сильных дождей и наводнений разлом накануне разрушил крупную автомагистраль недалеко от города Май Махиу, сообщает The Sun.

На кадрах, снятых коптером, видно, что трассу разорвал глубокий овраг, который также простирается через поля местных фермеров будто длинная змея. Местные жители опасаются, что разлом может уничтожить их дома.

По мнению экспертов, Сомалийская тектоническая плита отделяется от Африканской плиты, и через 50 млн лет Африка разделится на два континента.

Ранее ученые высказали свои предположения, почему Африку стало разрывать на части.