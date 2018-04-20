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Интервал между двумя вечерними электричками на участке Москва-Крюково сократят с 30 апреля
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Интервал между двумя вечерними электричками на участке Москва-Крюково сократят с 30 апреля 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Интервал между двумя вечерними электричками на участке Москва-Крюково уменьшится с 30 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
«С 30 апреля новый пригородный поезд №6206 Москва-Крюково будет отправляться с Ленинградского вокзала в 23:59 по рабочим дням. Благодаря этому уменьшится интервал между другими поздними электричками, отправляющимися в 23:42 и 0:38», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для назначения нового поезда с 30 апреля будет отменена невостребованная у пассажиров электричка №6386 Москва-Крюково. Сейчас она отправляется с Ленинградского вокзала в 22:25 по рабочим дням, а ближайшие к ней электрички — в 22:14 и 22:36.
«Назначение нового пригородного поезда в период увеличенного вечернего интервала — логичный шаг для создания более комфортных условий для пассажиров, добирающихся домой в позднее время. При этом отмена менее востребованной электрички не создаст проблем, ведь с 22:00 до 23:00 интервал останется в пределах 10-20 минут», — пояснила начальник отдела организации обслуживания пассажиров АО «МТ ППК» Юлия Бузина.
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