Главу МИД Судана уволили после заявлений о задержке зарплат дипломатам

"Президент республики Омар аль-Башир в четверг издал указ, согласно которому Ибрагим Гандур освобождается от своей должности в министерстве иностранных дел", — цитирует указ президента суданское новостное агентство SUNA.

Как отмечает портал, решение было принято после того, как министр, выступая перед парламентариями в среду, заявил, что выплата заработной платы суданским дипломатам задерживается на семь месяцев. Он также сообщил, что из-за нехватки средств суданский МИД не может оплатить аренду для нескольких дипломатических миссий страны. Министр заявил, что «некоторые полагают, что зарплата дипломатов, членов миссий и оплата аренды не является первостепенной задачей».