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Главу МИД Судана уволили после заявлений о задержке зарплат дипломатам
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Главу МИД Судана уволили после заявлений о задержке зарплат дипломатам 

РИА Новости 49 минут назад
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент Судана Омар аль-Башир отстранил от должности министра иностранных дел Ибрагима Гандура через день после того, как глава МИД заявил в парламенте о том, суданским дипломатам за рубежом на протяжении нескольких месяцев не выплачивают зарплату, сообщает информационный портал Sudan Tribune.
"Президент республики Омар аль-Башир в четверг издал указ, согласно которому Ибрагим Гандур освобождается от своей должности в министерстве иностранных дел", — цитирует указ президента суданское новостное агентство SUNA.
Как отмечает портал, решение было принято после того, как министр, выступая перед парламентариями в среду, заявил, что выплата заработной платы суданским дипломатам задерживается на семь месяцев. Он также сообщил, что из-за нехватки средств суданский МИД не может оплатить аренду для нескольких дипломатических миссий страны. Министр заявил, что «некоторые полагают, что зарплата дипломатов, членов миссий и оплата аренды не является первостепенной задачей».
Издание также подчеркивает, что Гандур во время работы на посту главы министерства сыграл решающую роль в переговорах о снятии экономических санкций США в октябре 2017 года.
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