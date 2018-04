Эпоха Бузовой, или «она не боится»

Бузова . Девочка-фрик, девочка-скандал, девочка-загадка. Да, для меня Ольга Бузова — загадка.

Ее стремительный взлет, по всем законам жанра, должен закончиться катастрофическим падением. Но, тем не менее, она берет все новые и новые высоты. И уже даже провозглашает себя императрицей. И утверждает, что мы живем «в эпоху Бузовой».

Мы морщимся. Нам неприятно. Бузова — это все-таки что-то такое вроде шоу «Дом-2». Про нее хорошо сказать, знаете ли, моветон.

Ни разу я не видела человека, который сказал бы: «Я слушаю песни Бузовой». При этом — на Бузову подписаны миллионы, а слышали о ней все, кроме, может, Агафьи Лыковой. На уровне шутки пронеслась мыслишка про то, чтобы Бузову выдвинуть в мэры, и, конечно, все оттянулись на абсурдной идее, но я не удивлюсь, если со временем Бузова покорит и политические олимпы тоже.

Она какая-то без тормозов, эта Ольга, и секрет ее успеха мне непонятен. Таких бузовых вроде бы на грош пятаков купить можно. Песни дурацкие, «малополовин» какие-то, внешность заурядная, ногти острые и страшные. При этом собрала влегкую полный зал «Крокуса», да, собственно, везде, где она выступает, по городам и весям, — аншлаг. Это пугает. Неизвестное всегда пугает.

На днях прошел гала-ужин «Премии Муз-ТВ», где объявили номинантов этого года. Бузова была туда приглашена. И блеснула, не побоюсь этого слова, по полной программе. Начнем с того, что вырядилась Оля в эксклюзивное платье от Юдашкина с антикризисной стоимостью семьдесят тысяч евро (пять с чем-то миллионов рубчиков). Платье, скажем прямо, вызывающее. Сверху вываливается, снизу асимметрично. Нюдового, телесного, цвета с серебром и сверкающими вставками. Мотивы туземные, фигура хорошая, но Юдашкин, по-моему, с ума сошел. Я девушка простая, незамысловатая, лежу себе в домашнем и уютном, колонку тюкаю. Но похожие платья, по-моему, продаются на вещевом рынке в Бобруйске по цене две тысячи рублей. Есть даже еще поярче, с цветными каменьями. Плохие девочки охотно берут их на выпускной вечер после девятого класса. Те, кто заканчивает одиннадцатилетку, уже побоятся так сверкнуть. Ну, в общем, дело вкуса, конечно.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Apr 18, 2018 at 12:36pm PDT Ну так вот, выступление Бузовой на премии стало одним из наиболее запоминающихся моментов. Она вышла исполнить свой новый хит с символичным названием «Она не боится». Не обошлось без мелкого скандальчика: многие гости в этот момент вышли из зала прочь. Ну чисто эпизод из романа «Унесенные ветром». Или из " Анны Карениной ". Вечная классика. Бузову общественное «фи», конечно, не смутило. В своем микроблоге она написала: «Тем, кто показательно во время моего выступления встал и ушел, я хочу сказать: туда вам и дорога. Я смотрела, пела и аплодировала всем исполнителям. Я считаю, что приходить и сидеть с недовольными минами вообще не стоит! Лучше сидеть дома. А я живу и дышу полной грудью! И делаю то, что хочу».

Два сверкающих павлина, как вы прекрасны, — хотелось бы закончить этим злую свою колонку. Но добавлю еще абзац.

Все это напоминает пир во время чумы. Все эти бузовы, киркоровы, юдашкины с вульгарными платьями по семьдесят тысяч евро. Страшно далеки они от народа, хочется воскликнуть вслед за классиком. Провозглашаете сами себя Королями Эстрады, Примадоннами, Золотыми голосами. Теперь вот еще к вам до кучи добавилась Императрица Бузова. Кстати, интересно, как поделят они «звание» с Аллегровой, которая, вроде, тоже называла императрицей себя? И единственное, за что я снимаю условную шляпу перед Бузовой, — она действительно не боится. Ни общественного осуждения, ни травли коллег по цеху, вообще ничего.