Романы с моделями, элитная школа и работа тренером: как живут внуки Бориса Ельцина 

Борис Ельцин-младший Имя внука первого президента мелькает в новостях по двум поводам: из-за денежных дел и дел любовных — вторая тема обсуждается куда более активно. В свои 36 лет Борис остается холостяком, но с немалым количеством романов. Последние его отношения разрушились в начале года: около шести месяцев Ельцин-младший встречался с Ольгой, племянницей Михаила Ефремова. Но заскучал с новой пассией, а женщина предпочла вернуться к экс-супругу. В свое время мужчина ухаживал за it-girl Шахри Амирхановой, моделями Олесей Сенченко, Маргаритой Аннабердиевой и Тамарой Лазич. В последнюю, сербскую красотку, Борис влюбился не на шутку: представлял избранницу семье, приглашал на ежегодную вечеринку Абрамовича на остров Сен-Бартс, выходил с Тамарой в свет — словом, дело шло к свадьбе. Но так и не дошло — спустя 2 с лишним года отношений молодые люди разошлись. Говорили, что после разрыва Ельцин-младший стал заедать стресс и толстеть, но и это уже в прошлом — мужчина демонстрирует подтянутую форму, выкладывая в микроблог «голые» селфи. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1518745801282406499_4878257"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.75)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Типичный представитель «золотой молодежи», повеса, кутила и ловелас — такие определения всегда сопутствовали имени Бориса. Добрую их часть, утверждает мужчина, можно вычеркнуть: вот уже много лет тусовки его не интересуют. «Да, я больше не совершаю сумасбродных поступков, о которых потом так весело вспоминать. Да, не досиживаю до конца вечеринок — уезжаю домой. Но все это было у меня в двадцать лет. Было — и прошло», — рассказывал потомок политика. Куда больше привлекает Ельцина-младшего бизнес: он вкладывался в строительство горнолыжного курорта в Подмосковье и частный детский сад, увлекался продюсированием кино в Голливуде, а теперь стал ресторатором. И если вечеринки исчезли из жизни мужчины, то роскошь — нет: похоже, большую часть времени он проводит за границей, публикуя в личном блоге европейские пейзажи, пляжные кадры и изображения яхт. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1418964716931699047_4878257"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.7484375)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Мария Юмашева «Моя радость, дочь, о которой я всегда мечтала», — говорила о рожденной в 2002 году девочке Татьяна, младшая дочь Бориса Ельцина. Под контролем специально приглашенных нянь Маша с детства изучала английский и французский — теперь свободной говорит на обоих. Языки — не единственное, чем загружали внучку первого президента. Частная школа, балетный класс, уроки музыки, теннис, уроки — так выглядел обычный день маленькой Марии. А еще плавание, вокал, театральный кружок, рисование, гимнастика, верховая езда — когда Юмашева все успевала, загадка. По некоторым данным, в 2009-м году Мария с родителями получила гражданство Австрии, а теперь учится английской школе. О младшей внучке Ельцина долгое время не было слышно — но последнюю неделю в Сети бурно обсуждают нелестную характеристику повзрослевшей девушки. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1251318279955475013_4878257"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); «Поиски новых браслетов от Valentino, обуви Prada, сумочек Chanel и очков Christian Dior отвлекают Юмашеву-младшую от визитов личного косметолога», — пишет Telegram-канал «Футляр от виолончели». — «Внучка Ельцина — VIP-путешественница. Она уверенно советует друзьям частные самолеты, 5-звездочный Four Seasons в Нью-Йорке, а любимым рестораном Москвы называет „Ветерок“. На упреки в соцсетях, что семья Ельцина живет в „мире бриллиантов“, Юмашева-младшая презрительно отвечает: „Ты никто!“…». Брат Борис — тот, в ком Юмашева души не чает. Девушка ведет довольно закрытый образ жизни, но регулярно фигурирует на снимках родственника: за последнее время молодые люди вместе проводили время в Сен-Бартелеми, Лондоне, Калифорнии и Каннах. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1591382405750263652_4878257"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Глеб Ельцин Сын Татьяны от второго брака появился на свет с синдромом Дауна. Долгое время мальчика скрывали от общественности — интернат, няни, особая система обучения и организации жизни, спрятанное на фотографиях лицо. А однажды Татьяна сама нарушила молчание, рассказов об особенном сыне на личной страничке: «Он на память помнит сотни классических музыкальных произведений — Бах, Моцарт, Бетховен… Тренер по шахматам поражена тем, как он неординарно мыслит. Еще Глебушка потрясающе плавает всеми стилями». Именно с плаванием и связал Глеб свое будущее. Юноша стал чемпионом Европы по плаванию вольным стилем среди людей с синдромом Дауна, в 2015 году завоевал «золото» и «серебро» на Специальной Олимпиаде в Лос-Анджелесе, в 20 лет устроился помощником тренера в плавательной секции для детей с особенностями развития. (function ($) {var $el=$ ("#insta-953537327046781302_4878257"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Екатерина, Мария и Иван Окуловы Куда меньше данных о внуках Ельцина по линии старшей дочери, Елены Окуловой, — Екатерине, Марии и Иване. Екатерина (1979 г.р.) на начальных курсах истфака МГУ забеременела и вышла замуж за одноклассника. В семье родился сын Александр. Позднее брак чуть не распался — якобы супруг Катерины увлекся молоденькой девушкой. Но размолвка, если и была, то оказалась временной. Мария в 2003-м году вышла замуж за бизнесмена Михаила Жиленкова (пару прозвали «Мусорщиком и Железной леди», так как Михаил зарабатывал перепродажей металлолома) и стала дважды мамой. Средняя дочь Окуловой (на фото внизу) не избегает публичности, иногда посещая мероприятия в Кремле и "Ельцин-центре". Информация об Иване недоступна. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1631769610238697407_4878257"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.996875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.996875)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); О жизни своих внуков рассказывала вдова Ельцина, Наина Иосифовна, накануне 85-летия: «Семья у нас большая, 18 человек. У меня 3 внука, 3 внучки и 5 правнуков. Внуки уже взрослые, у них тоже дети, только младшая внучка Маша учится в школе в Англии, сама захотела. И правнуки так быстро растут! Все уже школьники, учатся в разных школах Москвы. Один правнук школу уже заканчивает. Учатся все хорошо, очень редко я к ним в школу хожу, в основном внучки — Катя и Маша — занимаются школьными делами своих детей… Почти каждое воскресенье все приезжают ко мне домой на обед. И это для меня большая радость. Я живу жизнью всей нашей семьи и переживаю за каждого». (function ($) {var $el=$ ("#insta-1706000865532244605_4878257"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
По материалам АиФ, Sobesednik.ru, Eg.ru