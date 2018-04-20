Лучшее за день. 19 апреля

Уберизация образования, кора дуба как лекарство, ДНК-кометы и мухи, пускающие пузыри: таков наш ночной дайджест.

Шурупами не только мебель из ИКЕИ собирают, но и позвоночник соединяют нейрохирурги. И для этого шурупы делают в России

Как происходит уберизация образования, есть ли будущее у обучения «на заказ», как вместо одной профессии преподавателя возникло пять и почему широкое образование — это не всегда хорошо? Об этом говорили на Московском международном салоне образования.

Мухи — как дети, тоже пускают пузыри из слюней. Но это им необходимо!

Человечество в опасности. Созданный в Китае робот смог собрать стул из ИКЕИ за 8 минут 55 секунд, еще 11 минут понадобилось для самостоятельного анализа частей для сборки и создания плана для программы.

Несколько дней назад в прямом эфире телеканала «Россия 1» обсуждались ответные санкции России к США . Одной из идей стал запрет на ввоз в Россию зарубежных лекарств. На недоумение политика Бориса Надеждина озвучивший это предложение заместитель председателя Госдумы Петр Толстой отреагировал так: «А вы выплевывайте зарубежные лекарства. Кору дуба заваривайте». Вскоре он выдал свои рекомендации за шутку, но мы задумались и решили проверить, что же все-таки можно вылечить при помощи дубовой коры.

Чтобы узнать, как радиация действует на организм, можно наблюдать кометы. Кометы из ДНК.

Подобное лечат подобным? По крайней мере, противоядие от укуса одной змеи найдено в яде другой.

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