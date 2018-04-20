Более 50 тыс. человек в двух районах Дагестана могут попасть в зону подтопления

МАХАЧКАЛА , 20 апреля. / ТАСС /. Более 50 тыс. человек в населенных пунктах Бабаюртовского и Кизлярского районов могут попасть в зону подтопления в Дагестане , заявил председатель правительства региона Артем Здунов в четверг на совещании по вопросам безопасного пропуска паводковых вод на территории республики.

"С учетом того, что в период прохождения паводковых вод сохраняется угроза возникновения чрезвычайных ситуаций из— за затопления территории, особую тревогу вызывает река Терек. В зону подтопления могут попасть населенные пункты Бабаюртовского и Кизлярского районов, где проживают более 50 тыс. человек. Наша с вами задача — не допустить этого", — сказал Здунов, слова которого приводит его пресс-служба.

"Мне уже докладывали, что осуществляется постоянный мониторинг ситуации. Вчера был облет, определяются наиболее опасные участки, принимаются экстренные меры по укреплению берегов", — сказал он.

Врио министра природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев сообщил, что в целях безопасного пропуска паводковых вод на реках Терек, Сулак и Тарнаирка противопаводковой комиссией правительства республики проведено обследование прорывоопасных участков, ведутся работы по устранению имеющихся проблем.

В зоне подтопления — жилые дома

"Помимо ряда поселений Бабаюртовского и Кизлярского районов, в зону негативного воздействия паводковых вод могут попасть жилые дома и объекты инфраструктуры населенных пунктов Кироваул, Султанянгиюрт и Нечаевка Кизилюртовского района, где имеют место сильные эрозионные процессы", — сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

Как сообщил Карачаев, в 2015-2017 годах вблизи сел Кироваул и Нечаевка провели руслорегуляционные и дноуглубительные работы протяженностью 3,8 км и 2,1 км соответственно. Сейчас необходимо провести работы по соединению данных участков, отметил руководитель минприроды региона.

Меры упреждающего характера

Артем Здунов подчеркнул, что во избежание катастрофических последствий на таких участках следует принимать меры упреждающего характера.

"Совместно с МЧС Дагестана уточнена группировка сил и средств звеньев территориальной подсистемы РСЧС Республики Дагестан, утвержден план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасный период. Сформирован и утвержден состав межведомственной оперативной группы по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия. Уточнены резервы финансовых и материальных ресурсов", — сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Дагестану Олег Халилов.

Он также сообщил о мониторинге развития паводковой ситуации, который ведется с 26 стационарных и двух временных гидрологических постов. Это обеспечивает своевременное доведение прогноза до органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

"По итогам совещания председатель правительства поручил провести ремонтно-восстановительные работы на прорывоопасных участках водооградительных валов реки Терек, а также руслорегуляционные и дноуглубительные работы в русле Сулака. Кроме того, ГУ МЧС России по Дагестану совместно с администрациями заинтересованных муниципалитетов рекомендовано обеспечить готовность сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации возможных аварий на гидротехнических сооружениях", — сообщили в пресс-службе.

"Необходимо также своевременно информировать граждан о складывающейся паводковой обстановке и о проводимых мероприятиях по защите населения и территорий от возможного затопления", — заключил Артем Здунов.