День 20 апреля в истории

Национальный День донора в России

Решение об учреждении Дня донора было принято 20 февраля 2007 года на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, который проходил в Государственной Думе РФ . Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1832 году в Санкт-Петербурге акушер Андрей Вольф осуществил первое в России успешное переливание крови.

В России ежегодно в переливании крови нуждаются около 1,5 миллиона человек. По данным благотворительного фонда «Подари жизнь», чтобы обеспечивать достаточное количество крови для медицинских нужд, в стране должно быть не менее 40 доноров на 1000 жителей. К сожалению, в среднем по России этот показатель сейчас составляет порядка 14 доноров на 1000 жителей.

День китайского языка.

Памятная дата ООН , которая была установлена по инициативе Департамента общественной информации ООН. 20 апреля было выбрано в память об основателе китайской письменности — Цан Цзе.

Китайский язык с 1946 года является одним из шести официальных языков ООН наравне с русским, английским, арабским, испанским и французским.

В мире на китайском языке говорят более 1,3 миллиарда человек.

24 года назад (1994) вступил в силу Договор о коллективной безопасности государств СНГ.

Казахстана, Грузия и Белоруссия. Он был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте главами шести государств СНГ — Армении Киргизии , России, Таджикистана Узбекистана . В 1993 году к нему присоединился Азербайджан

Договор вступил в силу во всех девяти стран 20 апреля 1994 года. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации.

14 мая 2002 года в Москве было принято решение о преобразовании ДКБ в полноценную международную организацию — Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

76 лет назад (1942) в ходе Великой Отечественной войны завершилась Московская битва.

В сентябре 1941 года немецко-фашистское командование приступило к подготовке операции по захвату Москвы. В ходе неё планировалось окружить основные силы советских войск, которые обороняли столицу, и уничтожить их в районах Брянска Вязьмы , а затем обойти Москву с севера и юга.

Московская стратегическая оборонительная операция началась 30 сентября 1941 года. В ходе неё советские войска отразили наступление немецко-фашистской армии «Центр» на западном стратегическом направлении с целью обороны Москвы и Центрального промышленного района (Московская оборонительная операция 30 сентября — 5 декабря 1941 года), затем провели контратаку (Московскую наступательную операцию 5 декабря 1941 года — 7 января 1942 года) и начали общее наступление на всех основных стратегических направлениях (7-10 января — 20 апреля 1942 года).

В Московской битве участвовали войска Калининского, Западного, Резервного, Брянского, левого крыла Северо-Западного и правого крыла Юго-Западного фронтов, войска Противовоздушной обороны страны, Военно-воздушные силы. Советские войска насчитывали 1,25 миллиона человек, 7,6 тысяч орудий и миномётов, 990 танков, 677 самолётов (с учётом резервных авиагрупп). Немецкая группа армий «Центр» — 1,8 миллиона человек, свыше 14 тысяч орудий и миномётов, 1,7 тысяч танков и 1390 самолётов.

Советские войска нанесли противнику первое крупное поражение в ходе Великой Отечественной войны и сорвали план «молниеносной» войны. Противник был отброшен на запад на 150-400 километров, освобождены Московская и Тульская области, а также многие районы Калининской и Смоленской областей.

В Московской битве немецко-фашистские войска потеряли убитыми, ранеными и пропавшими без вести более 500 тысяч человек, 1,3 тысячи танков, 2,5 тысячи орудий и другой техники. Значительные потери понесли и советские войска: погибли 936 644 человека, были ранены 898 689 человек.

За доблесть и мужество, проявленные в боях за Москву, около 40 частей и соединений получили звание гвардейских, 36 тысяч советских воинов были награждены орденами и медалями, 110 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Медалью «За оборону Москвы», которая была учреждена в 1944 году, были награждены свыше 1 миллиона защитников города.

85 лет назад (1933) по инициативе Максима Горького был возобновлен выпуск книжной серии «Жизнь замечательных людей».

Эта знаменитая книжная серия была основана в 1890 году издателем и просветителем Флорентием Павленковым и выходила до 1915 года.

Максим Горький планировал возобновить её ещё в 1916 году, но революция и Гражданская война помещала его планам. Серия начала выходить лишь в 1933 году. Первой книгой из серии ЖЗЛ стала биография Генриха Гейне.

Первоначально ЖЗЛ издавалась Журнально-газетным объединением, а с 1938 года её стала выпускать издательство «Молодая гвардия».

В 2001 году вышел тысячный том серии, включая 200 томов, выпущенных её основателем Флорентием Павленковым.

175 лет назад (1843) вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири.

До середины XIX века основу переселенцев в Сибирь составляли ссыльные и каторжники, но необходимость экономического развития этих регионов потребовала от властей принять ряд мер, для содействия эффективному заселению этих территорий.

20 апреля 1843 года Министерство государственных имуществ издало указ об организации переселения в связи с освоением Сибири. Согласно документу, переселенцы получали безвозвратная ссуды, а также земледельческие орудия и скот. Им предоставлялись земельные наделы по 15 десятин на душу. Кроме того, переселенцы на 8 лет освобождались от всех податей и повинностей, а также с них слагали недоимки по прежнему местожительству. Также их освобождали от рекрутской повинности на три очередных призыва.

Всего за 11 лет такой возможностью переселения воспользовалось 90,6 тысяч крестьян.

362 года назад (1656) в России взамен серебряных стали появляются медные деньги.

В середине XVII века в Россию металл для производства денег завозился из-за границы, так как ещё не разрабатывались собственные золотые и серебряные рудники. А нашей стране, которая вела в то время войну с Речью Посполитой, требовались большие суммы денег на содержание армии, поэтому было решено ввести в оборот медяки. Причем налоги и недоимки собирали серебром, а жалованье платили медью. Из фунта меди, стоимостью 12 копеек, чеканили монеты на 10 рублей.

Чрезмерный выпуск ничем не обеспеченных денег привёл к обвальной инфляции. Население оказалось неплатёжеспособным, крестьяне прекратили возить свои продукты в города. В Москве процветала нищета и голод. Всё это привело в 1662 году к «Медному бунту» — восстанию, в котором участвовали московские ремесленники, торговцы и крестьяне пригородных сел. Через год по царскому указу чеканка медных монет была прекращена и возобновлено производство серебряных денег.

Пройдут выборы в Национальный совет Бутана

Парламент Бутана состоит из двух палат: Национальной ассамблеи (нижняя палата) и Национального совета (верхняя палата).

В Национальный совет входят 25 членов, 20 из них избираются гражданами страны, остальных назначает король.

Члены верхней палаты парламента Бутана не могут состоять ни в какой политической партии и должны иметь высшее образование.

78 лет назад (1940) в США был продемонстрирован первый электронный микроскоп.