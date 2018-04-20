Американская торговая палата наградила International Paper Россия

Американская торговая палата отметила отдельной наградой разработку проекта SvetoCopy «Большое дело — малышам помогать», инициированную International Paper Россия . Эта социальная инициатива стартовала осенью 2017 года. Она направлена на поддержку детей, проходящих курс лечения по программе фонда «Подари Жизнь». Программой предусмотрено, что один рубль с каждой реализованной упаковки бумаги SvetoCopy будет направляться в фонд поддержки детей, нуждающихся в оказании медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что International Paper Россия уже 20 лет реализует различные социальные проекты на отечественном рынке. Особого внимания, среди прочего, заслуживают инициативы, направленные на охрану окружающей среды (участие в конкурсе «Ethisphere», организация круглых столов «Улучшаем состояние планеты, экологических форумов, уроков и пр.).