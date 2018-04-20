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В США парламентариям разрешили брать младенцев на работу
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В США парламентариям разрешили брать младенцев на работу 

Аист на крыше 51 минуту назад
Фото: Аист на крыше
Конгресс США принял правку в свой регламент. Согласно новым правилам, парламентарии могут брать на работу малышей до 1 года, передаёт ТАСС.
Сообщается, что инициатором закона стала Тэмми Дакворт, первая роженица-сенатор. Политик решила взять три месяца декрета, однако попросила у коллег разрешить ей приходить на важные голосования с ребёнком.
По законам страны, крупным чиновникам запрещено отдавать детей под присмотр своих помощников.
Примечательно, что инициативу поддержали обе партии, не смотря на усилившиеся в последние месяцы противоречия между фракциями.
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Фото: Depositphotos Anton/Lozovoy
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