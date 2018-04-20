Мемориальный комплекс в Катыни открывается после реставрации

"Во входном павильоне представлена обновленная выставка о комплексе, а на внешних стенах павильона смонтированы металлические ламели с именами захороненных советских граждан и польских военнопленных. Смысловой центр комплекса — это мемориал «Расстрел» и стена с указанием фамилий репрессированных. Кроме этого, для посетителей мемориала открывается вновь построенный музейно-выставочный центр с экспозицией по истории российско-польских отношений в XX — начале XXI веков", — сообщил исполнительный директор РВИО Владислав Кононов

Мемориальный комплекс состоит из двух частей: территории, где погребены жители Смоленской (Западной) области, ставшие жертвами политических репрессий, и военного кладбища, где захоронены польские военнопленные, факт расстрела которых в 1990 году в СССР был признан «преступлением сталинизма».

"В ходе научно-исследовательских работ было установлено, что в Катыни захоронено более 8 тыс. советских граждан, кроме известных ранее более 4 тыс. польских. В рамках проекта много сделано на территории так называемой «Долины смерти»: начаты эксгумационные работы, проведено первое перезахоронение останков. Сегодня это место общей скорби, важное как для России, так и для Польши ", — подчеркнул научный директор РВИО Михаил Мягков

Мединский призвал не политизировать общую трагедию российского и польского народов и с уважением относиться к исторической памяти.

"Убежден: как бы ни поворачивалась политическая конъюнктура, наша общая история — не повод для бесконечного обмена обидами и претензиями, это прошлое, оно прошло. Мы извлекаем из него уроки и живем дальше, а тревожить в политических склоках память павших — это и вовсе за гранью добра и зла. В России всегда будут чтить память погибших в Катыни польских офицеров — они сыны не чужого, а родственного нам народа, захороненные в русской земле. Мы очень надеемся, что такая же человечность вернется и в действия польских политиков", — говорится в статье министра, опубликованной на сайте РВИО.

Катынь: история и трагедия двух народов

Мемориал «Катынь» расположен в 10 км западнее Смоленска вблизи Витебского шоссе. Первые расстрелы происходили здесь, по словам очевидцев, в начале 1920-х годов, а в 1929 году Катынский лес огородили колючей проволокой и закрыли для гражданского населения. В 1940 году в Катыни были убиты 4 тыс. пленных польских офицеров, оказавшихся в СССР после начала Второй мировой войны. Здесь же хоронили советских граждан, расстрелянных в ходе политических репрессий, и военнопленных, убитых немцами в 1943 году.

В 1994 году между Россией и Польшей было подписано соглашение, по которому проектирование и строительство польского военного кладбища будет вестись за счет польской стороны, а обустройство захоронений советских граждан и содержание всего комплекса — за счет Российской Федерации.