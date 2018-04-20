Личный опыт: как я нашла идеальную защиту от клещей и блох для своих питомцев

Любовь и защита Чего-чего, а любви и внимания у них хватает, потому что людей в квартире тоже четверо — и каждый зверь выбрал своего вожака. Но, к великому сожалению, животные болеют, как и дети — им тоже нужна защита и профилактика. Вот-вот наступит, а во многих южных городах уже наступил сезон клещей и блох. Кстати, от блох защита нужна иной раз и зимой — они обожают жить во влажных подвалах и добираются до второго-третьего этажа и поселяются в частных домах. К счастью, сегодня выбор средств защиты для наших любимцев разнообразен — это капли, таблетки, спреи и ошейники. По разным причинам хозяева предпочитают и даже совмещают разные варианты. Кто-то использует капли, а переехав на дачу или отправляясь в парк, надевают еще и ошейники или пользуются спреем. Опять же, цена у всех средств разная… Как только в семье появилась первая собака, я купила таксе Бусинке ошейник. Мало того, что там очень мелко было написано, что для щенков и собак «в положении» ошейник не подходит, так он еще и издавал такой запах, что спать было невозможно! Пришлось перейти на капли. В поисках волшебного средства За восемь лет мы перепробовали все, и каждый раз что-то было не так: то не поймешь, как дозу капель рассчитать, то забудешь запомнить число, когда снова надо капать, то кошка умудрялась так изогнуться, что вылизывала вредное средство. С таблетками не сложилось — нежный желудок породистых животных ни в какую не соглашался их принимать и реагировал на них то рвотой, то диареей. А спрей — это вообще… Точно не наш вариант. Так и мыкались, пока наша Бусинка не забеременела. Мы не смогли найти безвредное средство! В ветеринарной аптеке женщина-провизор сказала, что ей возят какой-то крутой ошейник из-за границы — и скоро, говорят, такой будет и в нашей стране, правда, он не из дешевых. Приятельница привозила его из Европы для щенка: и защита, и никакого вреда! Ошейник назывался Seresto. Я объездила все зоомагазины — и нашла! У нас он продается под брендом Foresto (Bayer). Оказалось, что это чуть ли не единственное средство, которое можно надеть на шею будущей хвостатой мамы, а затем и на шею ее щенков! И никакой двойной сопровождающей защиты: ни капель не надо, ни спреев — 8 месяцев, то есть 240 дней непрерывной защиты от клещей и блох. Собаки, правда, так долго не носят щенков, но на душе все же спокойнее. Вариантов Foresto много — и выбрать, что вашему питомцу подойдет, легко: для кошек и собак, на разный вес животного, а в комплекте для вечерних прогулок, что очень важно, есть отражатели. Ошейник снимать не надо, когда животное (а к этому моменту мы завели бигля) моешь или когда наша Райли, щенок бигля, счастливо влетает в пруд с победным кличем и плывет к уткам! Ну, про клич, конечно, шутка, но радости песика нет предела. Вы спросите, в чем секрет чудо-ошейника? Ну, во-первых он сделан из легкого нетоксичного материала, во-вторых, действующее вещество, которое защищает, выделяется постепенно. А еще он водостоек и не имеет запаха. Его не нужно компилировать с другими средствами защиты, сопровождать дополнительными репеллентами — надел и забыл! Кстати, ошейник спас нас и в трагической ситуации: у Бусинки обнаружили злокачественную опухоль на шее! Прооперировали девочку, а на дворе лето… Спросила у нашего врача, чем теперь защищать таксу Бусю, ведь у нее сейчас на шее послеоперационная рана. Он уточнил, чем мы раньше пользовались, и услышав, что Foresto, сказал, чтобы мы продолжали пользоваться этим ошейником и ни о чем не беспокоились. Потому как проблем не будет. Польза аксессуара для кошек Приучить кошку к ошейнику, если она с детства его не носила, может получиться не сразу, но это стоит того. Тем не менее, большое количество моих друзей–кошатников пользуется каплями для кошек, и только вывозя сокровище на дачу, надевают ошейники. Естественно, кошки недовольны. На мой взгляд, стоит все же приучить к хорошему безвредному для кошек ошейнику — и на весь отпуск забыть о блохах и клещах. В случае с Foresto это несложно: ошейник практически невесомый, он не мешает животному, и наши кошки даже не заметили, что их «окольцевали». А сделали мы это сразу, как только купили ошейники собакам. Кстати, те, кто ловил кошку и удерживал ее, чтобы надеть на нее ошейник, оценят то, что с Foresto все очень легко. Застежка — простая, легкая, понятная и удобная, закрывается моментально. Ошейника практически не видно на шее питомца и он не мешает животному. Мои кошки не пытались их снять, у них не было нервного стресса. Еще один плюс — отражатели на ошейнике. На нашем дачном участке — фонари, и обнаружить котейку (и первую серую, и вторую черную, которую «днем с огнем») несложно благодаря отражателям на ошейнике. Кроме того, кошек все время тянет за забор дачи, на дорогу. Но с отражателями с ней не случится несчастья. Я уверена в этом. И все же самое главное в этом ошейнике, который совершено не мешает животному и дает возможность радостно жить и лазить по кустам и деревьям, бегать по полям, лесам, — это его защитные свойства. Ведь обычно помимо домашних питомцев на дачу или природу вывозят детей. И если на улице их и себя мы можем защитить репеллентами, то в доме или квартире, где позволено жить кошкам и собакам, защитить малышей и себя бывает сложно. А если на братьях наших меньших постоянно надет ошейник, то никаких паразитов с улицы животные не принесут: ни клещи, ни блохи (да, они не живут на людях, но они очень больно кусают за щиколотку) вам не страшны. В общем, выбирать вам — мы свой выбор сделали: с Foresto мы и наши любимые питомцы наслаждаемся временем, которое проводим вместе, а не думаем об опасных заболеваниях, переносимых клещами, и не вспоминаем о блохах. На правах рекламы Фото: архив компании