В мире осталось всего 12 вакит — самых крохотных морских свиней. Их подвел «водный кокаин»

Вакита или калифорнийская морская свинья — самый маленький представитель китообразных на планете. Длина тела взрослой особи не превышает 1,5 метра, а вес — не более 50 килограммов. Вокруг рта вакиты располагаются черные пятна, из‐за чего кажется, что она постоянно улыбается. В прошлом году в мире насчитывалось 30 этих животных, сейчас — всего лишь 12. «360» узнал, почему вымирают эти создания и можно ли восстановить популяцию.

Исчезновение популяции

Вакиты — это реликтовый вид китообразных, рассказал «360» научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Александр Агафонов . Представители некоторых семейств этого отряда, например, дельфиновые, очень распространены. Численность самого известного дельфина афалины исчисляется сотнями тысяч.

«Вакита — очень редкое животное. О них стало известно лишь 70 лет назад, а более полные сведения о животном появились лишь в 80-х годах прошлого века. Реликтовые они потому, что обитают в ограниченной части Калифорнийского залива», — пояснил он.

В 2014 году представители Комитета восстановления численности калифорнийской морской свиньи сообщили, что популяция вакит сокращается на 18,5% в год. На тот момент общее число морских свиней в заливе составляло 97 особей, четверть из которых были репродуктивно зрелыми самками. С 2000 года погибало от 39 до 84 животных ежегодно.

В 2017 году сотрудники Всемирного фонда дикой природы (WWF) со ссылкой на данные комитета рассказали, что популяция морских свиней сократилась до 30 особей. «Вакита, самое редкое морское млекопитающее в мире, находится на грани исчезновения. Эту маленькую морскую свинью не могли обнаружить до 1958 года и чуть более полувека спустя, она находится на грани исчезновения», — отмечалось в отчете.

8 марта этого года глава международной организации по борьбе с торговлей дикими животными Elephant Action League Андреа Кроста заявил, что в мире остались всего 12 вакит. Число особей ученые подсчитали при помощи эхолокационного оборудования во время океанической экспедиции на судне Sea Shepherd.

Причины вымирания

По данным WWF, численность млекопитающих резко сократилась именно в последние несколько лет. Причиной стали браконьеры, в нарушение закона использующие жаберные сети для ловли рыбы и креветок в Калифорнийском заливе, где вакита является эндемичным животным. Подобная проблема актуальна и для черноморских дельфинов и вообще для китообразных, отметил Агафонов. Но популяция афалин огромная, и гибель 30-40 животных не так критична.

«Гибель в рыболовных сетях — очень частая причина морских млекопитающих. Они ориентируются под водой при помощи эхолокации, а капроновые сети отражают сигналы точно так же, как вода. С другой стороны, животные эти сообразительные и понимают, что там, где есть снасти, можно разжиться рыбкой», — отметил Агафонов.

Морская свинья обитает в мелководных лагунах в прибрежной части, избегая людей и лодок. Иногда она выныривает на поверхность за глотком воздуха и попадает в снасти, расставленные для креветок и исчезающей рыбы тотоабы, чей вылов также запрещен. Как рассказал Кроста, незаконным выловом тотоабы промышляют жители крупных мексиканских рыбацких деревень Сан-Фелипе и Санта-Кларе. По его словам, рыбаки ждут, когда вакита окончательно вымрет, чтобы можно было ловить больше рыбы с меньшим риском.

«Правительство Мексики недавно активизировало усилия по ограничению использования сетей в районе, где живет вакита, но с очень плохими результатами, на мой взгляд. Я лично видел десятки незаконных рыболовных судов, выходящих в море в середине дня, даже в районах, патрулируемых мексиканским флотом. Ночью это еще хуже», — добавил зоозащитник.

Размножение в неволе

В ноябре 2017 года ветеринар доктор Синтия Смит вместе с группой зоологов поймали самку вакиты, чтобы попытаться сохранить животных в неволе. По ее словам, после того, когда животное достали из воды, оно вело себя спокойно, а жизненные показатели были в норме. Позднее исследователи надеялись выловить самца и попытаться разводить млекопитающих в неволе. Но после того, как вакиту переместили в загон с морской водой, она начала очень быстро плавать, а затем резко замедлилась и умерла. По мнению зоологов, причиной смерти стал стресс.

«Она больше не дышала. Мы просто не могли вернуть ее», — сказала Смит. После неудачного опыта ученые отбросили идею о разведении морских свиней в неволе.

Для многих видов содержание в зоопарках или заповедниках является единственным способом выжить. Но, к сожалению, отметил Агафонов, в мире не там много китообразных, которые способны жить в дельфинарии. Например, из дельфинов это афалины и белухи, в последнее время стали появляются экзотические виды китообразных типа косаток.

«Морские свиньи не приживаются в неволе. Скорее, их можно быстрее истребить таким способом», — отметил он.

Восстановление популяции

Единственным способом остановить исчезновение крохотных китообразных является полное прекращение использования сетей в местах обитания этих животных.

«Вероятнее всего, вакиты вымрут к 2018 году, если немедленно не остановить вылов рыбы. Почти каждая пятая вакита запутывается и тонет в сетях, предназначенных для других морских видов, таких как тотоаба — рыба, находящаяся под угрозой исчезновения и также встречающаяся только верхней части Калифорнийского залива», — пояснили в комитете.

Вылов тотоабы запрещен в Мексике с 1993 года. Это не останавливает браконьеров, которые продают плавательные пузыри этих морских созданий в Китае , где они используются в традиционной медицине, а также являются деликатесом. Стоимость одного плавательного пузыря на черном рынке в Поднебесной может доходить до 50 тысяч долларов за килограмм, из-за чего их называют «водным кокаином».

Продажа дневного улова креветок принесет мексиканскому рыбаку порядка 200 долларов, а за килограмм пузырей тотоабы он может выручить от трех до 10 тысяч долларов. В 2015 году из-за угрозы исчезновения вакит власти запретили вылов рыб и креветок жаберными сетями, разрешив пользоваться другим видом сетей для ловли рыбы корвины. Но так как рыболовные сезоны корвины и тотоабы пересекаются, браконьеры маскируют запрещенные снасти под разрешенными, способствуя исчезновению морских свиней.