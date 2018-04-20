Депутат Госдумы: США выгоднее сохранить авиасообщение с РФ, поэтому оно не прекратится

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Американские авиакомпании в большей степени заинтересованы в сохранении авиасообщения между РФ США , нежели российские, поэтому они не допустят его прекращения. Такое мнение высказал ТАСС в четверг первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов

В четверг в МИД РФ заявили, что Россия и США могут остаться без авиационного сообщения из-за трудностей с получением американских виз экипажами "Аэрофлота" . В дипведомстве напомнили, что обязанность заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов зафиксирована в российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 года. Впоследствии «Аэрофлот» подтвердил наличие проблемы с получением виз США для экипажей.

"Я не думаю, что с Америкой прекратится авиационное сообщение", — считает Ефимов. По его словам, поскольку самолеты американских авиакомпаний летают через Россию в другие страны, им невыгодно прекращение подобного сотрудничества. «Поэтому мы их прижать можем как раз больше, чем они нас, и их авиационные компании уже сейчас забеспокоились, что, не дай бог, они не смогут летать через территорию России, и им придется летать через Северный полюс. А летать через Северный полюс — это дольше на треть», — пояснил политик.

В связи с этим, он высказал мнение, что Россия «должна выдавать столько виз пилотам американских компаний, сколько они выдают российским пилотам». «У нас в двустороннем соглашении [о воздушном сообщении] есть пункт по частоте рейсов: если они должны выполнять 20 рейсов, то и мы должны выполнять 20 рейсов, если не полетели наши пилоты, значит и их не полетят», — считает первый зампред думского комитета. «Там авиационные компании очень мощные, они этот вопрос со своим правительством решат», — уверен он.