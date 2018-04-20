Ещё
Депутат Госдумы: США выгоднее сохранить авиасообщение с РФ, поэтому оно не прекратится
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Госдумы: США выгоднее сохранить авиасообщение с РФ, поэтому оно не прекратится 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Американские авиакомпании в большей степени заинтересованы в сохранении авиасообщения между РФ и США, нежели российские, поэтому они не допустят его прекращения. Такое мнение высказал ТАСС в четверг первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.
В четверг в МИД РФ заявили, что Россия и США могут остаться без авиационного сообщения из-за трудностей с получением американских виз экипажами "Аэрофлота". В дипведомстве напомнили, что обязанность заблаговременно предоставлять визы для персонала воздушных судов зафиксирована в российско-американском Соглашении о воздушном сообщении от 1994 года. Впоследствии «Аэрофлот» подтвердил наличие проблемы с получением виз США для экипажей.
"Я не думаю, что с Америкой прекратится авиационное сообщение", — считает Ефимов. По его словам, поскольку самолеты американских авиакомпаний летают через Россию в другие страны, им невыгодно прекращение подобного сотрудничества. «Поэтому мы их прижать можем как раз больше, чем они нас, и их авиационные компании уже сейчас забеспокоились, что, не дай бог, они не смогут летать через территорию России, и им придется летать через Северный полюс. А летать через Северный полюс — это дольше на треть», — пояснил политик.
В связи с этим, он высказал мнение, что Россия «должна выдавать столько виз пилотам американских компаний, сколько они выдают российским пилотам». «У нас в двустороннем соглашении [о воздушном сообщении] есть пункт по частоте рейсов: если они должны выполнять 20 рейсов, то и мы должны выполнять 20 рейсов, если не полетели наши пилоты, значит и их не полетят», — считает первый зампред думского комитета. «Там авиационные компании очень мощные, они этот вопрос со своим правительством решат», — уверен он.
ТАСС: последние новости
Лавров: угрозы Запада властям Сирии стали сигналом экстремистам устроить провокацию Пентагон: ошибочный запуск ракет в Сирии 16 апреля выявил неполадки сирийских ПВО В Женеве проводится сессия консультативной комиссии США и РФ по ДСНВ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение573
Сотрудники МИД РФ эвакуированы25
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии430
Россия признала неспособность создавать спутники50
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть87
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение