Дженнифер Лопес перекрасилась в блонд и получила звание одной из самых влиятельных женщин 2018 года 

Каждый год журнал Time публикует 100 самых влиятельных имен. Как и в предыдущие годы, персона сгруппированы по категориям. В «Лидеры» впервые за последние несколько нет не попал Владимир Путин, его «подвинули» Дональд Трамп, принц Гарри, его невеста Меган Маркл, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Китая Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын, президент Франции Эммануэль Макрон. А вот в категории «Иконы» засветились певицы, среди которых Рианна, почему-то Кеша, которая пропала с радаров, а также Дженнифер Лопес. На страницах издания актриса и певица появились с новым цветом волос, но с традиционным декольте.
Среди других артистов, попавших в сотню: Николь Кидман, Хью Джекман, 14-летняя Бобби Браун в категории «Художники», а вот Опра Уинфри и Илон Маск стали «Титанами».
Как тебе такие персоны в списке самых влиятельных людей мира?
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Фото:Instagram