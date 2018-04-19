Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов

Об этом сообщила на обсуждении темы «Брендирование. Управление образами» в ходе IPQuorum 2018 Марина Яковлева , заместитель руководителя аппарата Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, ответственный секретарь Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Географическое указание, пояснила она, дополнит уже существующий механизм охраны региональных брендов — наименование места происхождения товара (НМПТ). В отличие от товарного знака здесь гарантией уникальных свойств продукта является его связь с регионом — природными или людскими факторами, навыками, традициями, секретами, культурой производства. А кроме того, использовать НМПТ могут несколько местных предприятий. В качестве примера успешной битвы местных производителей за свой бренд Марина Яковлева привела вологодское масло. Так же маркировали продукцию различные предприятия из других регионов, пока усилиями местных властей, Роспатента и Гильдии вологодских маслоделов это название не было закреплено за региональными вологодскими производителями. Но это скорее исключение, примеров таких немного, хотя в России сформирована соответствующая мировым стандартам законодательная база по использованию наименования места происхождения товара. «В прошлом году интерес российских производителей к НМПТ возрос, и заявок на его регистрацию подано на сорок процентов больше, — отметила Марина Яковлева. — Чаще всего регистрируется минеральная вода. К сожалению, более трети регионов не подали вообще ни одной заявки, они упускают реальные преимущества, которые могли бы дать экономический эффект. В Европе сейчас охраняется более 4000 НМПТ — например, шампанское, эльзасский мед. А у нас многие регионы просто не видят золота, которое буквально лежит у них под ногами».

Выявление собственных брендов — не единственное узкое место, мешающее создавать оригинальные «фишки» городам и весям. Тормозит процесс и непростая процедура возобновления либо продления регистрации НМПТ. Именно для упрощения процесса сенаторы и решили ввести в гражданский оборот географическое указание — к нему требования мягче, чем к НМПТ, не требуется все этапы производства осуществлять в одном регионе, например, при производстве вина до 15 процентов винограда может поставляться из другой местности.

Однако все эти вопросы прежде всего относятся к товарам, которые обладают неким физическим выражением. «Когда речь идет об интеллектуальной собственности в цифровом виде, геопозиционирование и территориальная локализация бренда роли не играет», — уверен директор калининградской студии VideoSfera Александр Салов.

"Когда мы имеем дело с интернет-деятельностью и ИС в сети, говорить о масштабах бренда и конкуренции в привычном понимании локальных и федеральных брендов не приходится, — говорит Александр Салов. — Качество, безукоризненная репутация и правильное интернет-продвижение — три кита, определяющие становление бренда в цифровом пространстве. Мы работаем с контрагентами по всему миру, и привязка к месту никак не мешает выходить на глобальный рынок. Представительский офис в столице открыли просто потому, что клиенты хорошо реагируют на фразу «У нас головной офис в Москве , а производство в Калининграде ».

Гарантия уникальных свойств продукта — его связь с местными традициями, навыками, культурой производства

Рост капитализации брендов — одна из очевидных тенденций на глобальном рынке. «Интеллектуальные ресурсы составляют уже до 80 процентов корпоративного богатства в технически развитых странах», — подчеркнула модератор «брендового» хаба на форуме Тина Канделаки , генеральный продюсер «Матч ТВ». Одновременно растет и «черный» сегмент цифрового мира, а значит, и риски для легальных компаний. По данным Андрея Бусаргина, директора направления Brand Protection компании Group-IB, основные онлайн-угрозы для бренда — интернет-мошенничество (неправомерное использование бренда), информационные атаки, нелегальная онлайн-продажа и интернет-пиратство. А убытки значительны — по стране средний ущерб одной компании, например, от схемы с поддельными сайтами — 1,5 миллиона рублей.

мнение

Заурбек Албегонов, старший советник представительства Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в России:

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, сегодня как минимум треть добавленной стоимости в цепочках производства товаров и услуг приходится на нематериальный капитал — почти вдвое больше, чем на материальный. Заметно растет понимание государствами значимости интеллектуальной собственности. В 2017 году мы зафиксировали рост количества заявок из России на 24 процента. Растет число обращений к бесплатным сервисам ВОИС, которые позволяют вести поиск, узнать про товарные знаки, патенты, зарегистрированные за рубежом. Кстати, Россия традиционно входит в пятерку наиболее указываемых в таких запросах стран. Это значит, что для иностранных производителей интересен этот рынок, они регистрируют товарные знаки для инвестиций в российскую экономику.