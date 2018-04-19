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Еврокомиссар исключил возможность пролонгации программы внешнего кредитования Греции — СМИ
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Еврокомиссар исключил возможность пролонгации программы внешнего кредитования Греции — СМИ 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьера Московиси заявил, что на данный момент вопрос о пролонгации программы внешнего кредитования Греции не обсуждается, сообщает агентство Франс Пресс.
"Это не обсуждается. Наша общая цель — завершить эту программу вовремя", — заявил он агентству. По его словам, «нет причины менять курс и устанавливать новый дедлайн». «Греция должна завершить свою программу летом», — подчеркнул Московиси.
Греция в связи с экономическим кризисом с 2010 года не может кредитоваться на международных финансовых рынках и получает от четверки международных кредиторов (Еврокомиссии, Международного валютного фонда, Европейского центробанка и Европейского механизма стабильности) кредиты в обмен на реформы. В августе истекает очередная программа помощи объемом 86 миллиардов евро, причем Афины использовали не все средства из этого пакета.
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