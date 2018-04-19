Еврокомиссар исключил возможность пролонгации программы внешнего кредитования Греции — СМИ

"Это не обсуждается. Наша общая цель — завершить эту программу вовремя", — заявил он агентству. По его словам, «нет причины менять курс и устанавливать новый дедлайн». «Греция должна завершить свою программу летом», — подчеркнул Московиси.