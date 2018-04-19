«ЭлектроВесна» придет в ЮВАО

Акцию по утилизации отслуживших и сломанных электроприборов «ЭлектроВесна» проведут на трех площадках в ЮВАО.

Принести отслужившую свой век бытовую и оргтехнику жители округа смогут по адресам: 2-я Карачаровская улица, 1, строение 1 (с 12.30 до 14.30); улица Васильцовский стан, 6, школа № 1367 (с 13.30 до 15.30); улица Полбина, 2, корпус 1 (с 14.00 до 16.00).

— Выбрасывать бытовую и оргтехнику на обычную помойку нельзя, — говорит волонтер экологического движения «РазДельный Сбор Москва и область» Екатерина Фарафонова . — Она содержит токсичные материалы, а сдать некуда. Поэтому мы и проводим акцию «Электровесна-2018».

Жители смогут бесплатно сдать сломанные пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры, компьютерные мониторы, провода, «мышки», системные блоки, принтеры, сканеры, телефоны, плееры, видео— и аудиокассеты, CD/DVD-диски с коробками, аккумуляторы от телефонов и ноутбуков. Однако волонтеры не примут: флуоресцентные и другие лампы, холодильники, картриджи, свинцово-кислотные аккумуляторы, батарейки. Собранное вторсырье отправят на переработку.