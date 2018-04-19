Семинар для молодых журналистов прошел в Доме правительства МО

Первый этаж Дома правительства в Красногорске превратился в большую редакцию. Там прошел обучающий семинар для молодых журналистов. В нем приняли участие десятки корреспондентов молодежных редакций со всей Московской области

В этот раз тема предполагала как никогда острую дискуссию. Собравшимся предложили ответить на такой вопрос «Журналистика — это драйвер развития политической системы или умирающая профессия»?

Разобраться во всех тонкостях участникам помогли известные политологи — президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев . Они выступили на семинаре с лекциями, а после поделились впечатлениями.

Смысл любого обучающего мероприятия — это возможность общения людей между собой, со спикерами, налаживание связей со слушателями. Любой, кто захочет владеть ситуацией в Подмосковье может завести знакомство и всегда иметь возможность из любого города, района получать информацию

— Михаил Виноградов, политолог.