Депутат предложил штрафовать беременных за вредные привычки 

Владимир Петров активно борется за здоровье нации, поэтому предложил на законодательном уровне наказывать за вредные привычки. Депутат подготовил пакет законопроектов, согласно которому за продажу беременной женщине алкоголя и сигаре предусматривается серьезный штраф, доходящий до миллиона рублей. Также будут штрафоваться и беременные, которые курят, пьют и употребляют наркотики. Сумма штрафа составит до пяти тысяч рублей. Эту инициативу рассмотрят уже в ближайшее время в законодательном собрании Ленинградской области.
Согласно предложенной инициативе, продавец, сомневающийся в беременности покупательницы, должен потребовать у нее соответствующий документ. Для этого Петров предлагает получать справку за месяц до покупки алкоголя или сигарет.
Что думаешь по поводу этой инициативы?
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Фото:Shutterstock