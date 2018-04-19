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Депутат предложил штрафовать беременных за вредные привычки
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Депутат предложил штрафовать беременных за вредные привычки 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Владимир Петров активно борется за здоровье нации, поэтому предложил на законодательном уровне наказывать за вредные привычки. Депутат подготовил пакет законопроектов, согласно которому за продажу беременной женщине алкоголя и сигаре предусматривается серьезный штраф, доходящий до миллиона рублей. Также будут штрафоваться и беременные, которые курят, пьют и употребляют наркотики. Сумма штрафа составит до пяти тысяч рублей. Эту инициативу рассмотрят уже в ближайшее время в законодательном собрании Ленинградской области.
Согласно предложенной инициативе, продавец, сомневающийся в беременности покупательницы, должен потребовать у нее соответствующий документ. Для этого Петров предлагает получать справку за месяц до покупки алкоголя или сигарет.
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Фото:Shutterstock
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