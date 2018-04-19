Интернет-редакции Беларуси приравняют к СМИ

Интернет-СМИ в Беларуси приравняют к средствам массовой информации. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Кобяков на встрече с главами государственных информагентств СНГ, передает «МИР 24».

«Главная задача заключается в том, чтобы ответственность за распространяемую информацию была равная как для печатных и телевизионных СМИ, так и сетевых СМИ, или интернет-СМИ. По своему воздействию они должны быть равноценны. А для определенных категорий населения, таких как молодежь до 30-35 лет, интернет-СМИ, по большому счету, является единственным источником информации, которую они воспринимают», — сказал Кобяков.

Интернет-редакции получат статус сетевых средств массовой информации. Государственная регистрация будет добровольной. Однако правами журналиста смогут пользоваться только сотрудники зарегистрированных ресурсов.

Парламент Беларуси уже принял новый закон о СМИ в первом чтении.

Ранее сообщалось, что в Беларуси выпустили почтовую марку, посвященную 100-летию Белорусского телеграфного агентства (БЕЛТА), которое является крупнейшим информационным агентством в республики.

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