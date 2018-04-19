Сквозные технологии — будущее рынка интеллектуальной собственности

Основная задача новой организации — создание и координация сети Общественных цифровых исследовательских институтов (DRnD Network), которая позволит российской науке быстрее перейти к «открытой модели», повысив эффективность использования результатов исследований. Отличительная особенность общественных цифровых исследовательских институтов — они создаются в виде цифровой платформы, которая берет на себя рутинные и административные функции. DRnD Network расширяет возможности существующих научно-исследовательских институтов и университетов, позволяя строить масштабные научно-технологические проекты, реализовать творческий потенциал научных сотрудников, в первую очередь — молодежи.