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Сквозные технологии — будущее рынка интеллектуальной собственности
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Сквозные технологии — будущее рынка интеллектуальной собственности 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Основная задача новой организации — создание и координация сети Общественных цифровых исследовательских институтов (DRnD Network), которая позволит российской науке быстрее перейти к «открытой модели», повысив эффективность использования результатов исследований. Отличительная особенность общественных цифровых исследовательских институтов — они создаются в виде цифровой платформы, которая берет на себя рутинные и административные функции. DRnD Network расширяет возможности существующих научно-исследовательских институтов и университетов, позволяя строить масштабные научно-технологические проекты, реализовать творческий потенциал научных сотрудников, в первую очередь — молодежи.
"Общественные цифровые исследовательские институты — реальный ответ на внешние вызовы. Мы, к сожалению, сильно отстали в части возможностей создания мультидисциплинарных коллективов, которые ориентированы на конкретные сферы применения научного знания — персонализированную медицину, создание функциональных продуктов питания, современных цифровых производств, развитие транспортной системы страны. Такие направления работы обозначены в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, не так давно утвержденной президентом России, — отметил Сергей Матвеев, вице-президент по науке и инновациям Федерации интеллектуальной собственности. Использование цифровой платформы позволит минимизировать издержки на содержание институтов не только за счет «роботизированной» администрации, но и за счет интеграции с государственными информационными системами и автоматического представления различных отчетов и данных о результатах. Цифровые институты в перспективе образуют уникальную сеть — DRnD Network, которая сможет создавать «сквозные технологии», оказывающие влияние на все отрасли экономики и рынки, организовывать эффективное управление правами на такие технологии с помощью «умных контрактов». При этом будет обеспечена абсолютная прозрачность творческого вклада каждого участника и, как следствие, — справедливое вознаграждение. Прозрачность управления результатами от идеи до допатентной и патентной стадии решается подключением к национальной сети транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности IPChain.
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