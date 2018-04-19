Анатолий Жабченко: «Для продолжения карьеры нужно было порвать на камеру российский паспорт»

Бывший украинский арбитр Анатолий Жабченко в интервью «СЭ» рассказал о том, как прервалась его карьера. Судья из Симфеорополя в 2014 году получил российское гражданство, посе чего у него начались проблемы в работе. С июля 2017 года он судит только игры крымского чемпионата.

— Я проходил все тесты, сдал все нормативы. Но про меня словно забыли, — заявил Жабченко. — Ни одной игры! Какая-то пауза. В сентябре встретился с руководством ФФУ. Мне прямым текстом заявили, что убрать меня из списка «Миротворца» уже никто не может.

— Никакого выхода не было?

— Мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся. Обещали помочь, оказать поддержку, если я выполню их условия.

— Ваши действия?

— Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства? Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с ФФУ.

Полная версия интервью Анатолия Жабченко