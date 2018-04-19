«Военный гений»: почему Сталин прощал Клименту Ворошилову любые провалы

Климент Ворошилов возглавлял наркомат обороны 15 лет, избежал расправы в годы Большого террора, не понёс ответственности за провал советско-финской войны. «Климент непотопляемый» — так называли его современники.

«Когда я пойду учиться?»

Все «университеты» Климента Ворошилова — это два класса школы, работа на металлургическом заводе, а после — революционная деятельность да поля сражений. Однако малообразованность и грубость манер Ворошилова никогда не смущали. Как-то на заседании Наркомфина Ворошилов услышал диковинное словосочетание — «динамический коэффициент», и тут же разразился смехом: «Ди-на-ми-чес-кий коэффициент! Вот пойми! Без водки не разберёшься». На Политбюро обсуждался вопрос о повышении квалификации руководящего состава Красной Армии. Климент Ефремович тут же отправил Иосифу Виссарионовичу записку: «Когда я пойду учиться?». Ответ Сталина был лаконичен: «НИКОГДА!».

«Берите подлецов!»

Олег Сувениров, академик Академии военных наук в своей книге «Трагедия РКК» называет Ворошилова палачом Красной Армии. Климент Ефремович, утверждает автор, отправил на тот свет немало людей. Многие документы об арестах были подписаны маршалом лично. Например, санкция от 28 мая 1937 года получила эмоциональную резолюцию — «Товарищу Ежову. Берите всех подлецов». Иона Якир и Иероним Уборевич были вызваны Климентом Ворошиловым в Москву на совещание, однако по дороге их задержали. Маршал Василий Блюхер был приглашён провести отпуск на даче Ворошилова в Сочи , но отдых закончился арестом. Дочь репрессированного военачальника Яна Гамарника Виктория вспоминала: «По возвращении из ссылки мне очень помог Анастас Иванович Микоян : деньгами, квартирой, заботой. Но не все помогали. Климент Ефремович Ворошилов отказался принять Светлану Тухачевскую. Не знаю уж, почему. Может, не хватило мужества посмотреть Светлане в глаза?».

«Госприемка»

Климент Ворошилов вместе с Вячеславом Молотовым осматривали скульптуру «Рабочий и колхозница». Вдруг Климент Ефремович задумчиво произнес: «Впервые в жизни вижу, чтобы рабочий держал молот в левой руке». Председатель Совнаркома начал убеждать: герой, вероятно — левша, как в книге Лескова. Ворошилов согласился закрыть на недочёт глаза, но с условием — Вера Мухина должна убрать мешки под глазами, которые так уродовали колхозницу.

Затем Ворошилов и Молотов вдвоём обошли изваяние кругом, бдительно вглядываясь в скульптуру. Проверяли донос, будто в складках юбки просматривалось бородатое лицо.

«Военный гений»

Сталин прощал Ворошилову такие провалы, которые любому другому стоили бы жизни. Будучи наркомом, Ворошилов не смог подготовить войска к войне с Финляндией . В начале Великой Отечественной главком Северо-Западного направления допустил блокаду Ленинграда Георгий Жуков писал: «Он, в сущности, был дилетантом в военных вопросах». Борис Бажанов, секретарь Сталина свидетельствовал: «Это был очень посредственный персонаж, который ещё во время гражданской войны пристал к Сталину и всегда поддерживал его. Он был всегда послушным и исполнительным подручным Сталина и служил еще некоторое время для декорации после сталинской смерти». Историк Рой Медведев резюмировал: «В Ворошилове Сталин ценил личную преданность. Причина в том, что диктаторам нужны декоративные фигуры, которые своим ничтожеством оттеняли бы величественную фигуру вождя». Ворошилов, действительно — единственный, с кем генсек был на «ты», допускал в общении партийные прозвища — «Коба» и «Володин», позволял в своём кабинете стукнуть кулаком по столу и разразиться бранью.

Слуховые галлюцинации

Ворошилов всю жизнь страдал от неизлечимого недуга. Ещё во времена боевой большевистской молодости напоролся на облаву и угодил в тюрьму, где его сильно избили. После полученной травмы головы Климент Ефремович до конца жизни мучился головной болью и слышал различные звуки: грохот поезда, лай собак, крики людей. Медики расписались в бессилии. Частично уйти от кошмаров Ворошилову удавалось с помощью спорта — на даче маршал часами занимался на турнике и брусьях.

Многодетный отец

Накануне роковой операции Михаил Фрунзе попросил Климента Ефремовича: если он погибнет, Ворошилов примет участие в воспитании его детей. Однако случилась двойная трагедия: спустя несколько дней после гибели маршала покончила с собой его жена. К этому моменту в семье Ворошиловых уже было трое усыновленных детей: Пётр, Гертруда и Николай. Вскоре в дом переехали Тимур и Таня Фрунзе. По воспоминаниям детей, Ворошилов был сумасшедшим отцом, который обожал детей. Сыновья впоследствии пошли по его стопам — стали военными.

«Да ты так и войну объявить можешь!»