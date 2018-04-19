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В Госдуме отреагировали на упрощение правил экспорта оружия из США
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В Госдуме отреагировали на упрощение правил экспорта оружия из США 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что упрощенные правила экспорта американского оружия не окажут влияния на Россию, передает РИА «Новости».
"Для нас не составит особых проблем [упрощение правил экспорта американского оружия]. Те связи, которые наработаны ранее, они практически остаются и, как говорится, реализовываются по-прежнему", — сказал Швыткин.
Политик отметил, что более простые правила экспорта способствуют нездоровой конкуренции.
"Это яркий показатель нездоровой конкуренции со стороны США и лоббирование интересов своего военно-промышленного комплекса", — подчеркнул Швыткин.
Ранее сообщалось, что Белый дом США связал с Россией упрощенные правила экспорта американского оружия.
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