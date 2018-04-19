В Госдуме отреагировали на упрощение правил экспорта оружия из США

"Для нас не составит особых проблем [упрощение правил экспорта американского оружия]. Те связи, которые наработаны ранее, они практически остаются и, как говорится, реализовываются по-прежнему", — сказал Швыткин.

Политик отметил, что более простые правила экспорта способствуют нездоровой конкуренции.

"Это яркий показатель нездоровой конкуренции со стороны США и лоббирование интересов своего военно-промышленного комплекса", — подчеркнул Швыткин.