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Серебренников объяснил, почему США решили упростить правила экспорта своих вооружений
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Серебренников объяснил, почему США решили упростить правила экспорта своих вооружений 

Парламентская газета 55 минут назад
Фото: Парламентская газета
Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников в четверг объяснил решение США упростить правила экспорта своих вооружений растущим экспортом российского оружия.
«Это решение сделано, чтобы принизить возможности России в экспорте вооружений, этот экспорт сейчас растет и вытесняет американскую продукцию по соотношению цена-качество», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Серебренников отметил, что популярность российского вооружения в мире выросла после успешной операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии.
Ранее директор управления Белого дома по торговой и промышленной политике Питер Наварро сообщил о намерении упростить правила экспорта обычных вооружений, чтобы снизить зависимость партнеров от китайского и российского оружия.
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