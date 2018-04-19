Серебренников объяснил, почему США решили упростить правила экспорта своих вооружений 

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников в четверг объяснил решение США упростить правила экспорта своих вооружений растущим экспортом российского оружия.
«Это решение сделано, чтобы принизить возможности России в экспорте вооружений, этот экспорт сейчас растет и вытесняет американскую продукцию по соотношению цена-качество», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Серебренников отметил, что популярность российского вооружения в мире выросла после успешной операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии.
Ранее директор управления Белого дома по торговой и промышленной политике Питер Наварро сообщил о намерении упростить правила экспорта обычных вооружений, чтобы снизить зависимость партнеров от китайского и российского оружия.