Во время субботника в Измайловском парке проведут зарядку, квест и эко-экскурсию

Активные и неравнодушные москвичи смогут принять участие в благоустройстве территории парка и развлекательных мероприятиях.

Измайловский парк культуры и отдыха в субботу, 21 апреля, проведет развлекательный экологический субботник. В нем примут участие неравнодушные жители района Измайлово и других районов, которые хотят сделать парк еще чище, подготовить его к летнему сезону. Отметим, что к акции присоединятся сотрудники известных фирм — hh.ru и «Связной».

Мероприятие начнется в 10 часов с веселой зарядки. Она будет проведена около главной сцены. После разминки москвичи отправятся на уборку территорий. Во время субботника также будут проводиться эко-экскурсия и квест по интересным местам парка. Маршрутный лист участникам раздадут с 12:00 до 15:00 у памятника В. И. Ленину.

Принять участие в экологическом и развлекательном субботнике сможет каждый желающий. Инвентарь будет выдаваться прямо в парке.