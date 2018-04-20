Ещё
Во время субботника в Измайловском парке проведут зарядку, квест и эко-экскурсию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во время субботника в Измайловском парке проведут зарядку, квест и эко-экскурсию 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Активные и неравнодушные москвичи смогут принять участие в благоустройстве территории парка и развлекательных мероприятиях.
Измайловский парк культуры и отдыха в субботу, 21 апреля, проведет развлекательный экологический субботник. В нем примут участие неравнодушные жители района Измайлово и других районов, которые хотят сделать парк еще чище, подготовить его к летнему сезону. Отметим, что к акции присоединятся сотрудники известных фирм — hh.ru и «Связной».
Мероприятие начнется в 10 часов с веселой зарядки. Она будет проведена около главной сцены. После разминки москвичи отправятся на уборку территорий. Во время субботника также будут проводиться эко-экскурсия и квест по интересным местам парка. Маршрутный лист участникам раздадут с 12:00 до 15:00 у памятника В. И. Ленину.
Принять участие в экологическом и развлекательном субботнике сможет каждый желающий. Инвентарь будет выдаваться прямо в парке.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
«Лоцманами книжных морей» стали школьники из Измайлова Технологический колледж №21 приглашает измайловцев на дни открытых дверей «Курс освоения гаджетов» стартовал в Измайлове
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание143
Турция вывела золотой запас из США202
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть29
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300310
Первый легальный бордель открывается в России355
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
06:37
«Весь салон залит кровью»
Происшествия Статьи
03:45
Глава МИД Австрии провела встречу в Москве
Европа Политика
02:49
Цымбалюк-Романовскую доставили на допрос
Шоу-бизнес
06:48
Грачевскому не дают видеться с внуком
Шоу-бизнес
00:57
Показали, где умер легендарный певец
Шоу-бизнес Происшествия
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение