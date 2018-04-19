В Сергиево‐Посадском районе планируют построить современный мусороперерабатывающий комплекс

Полигона в Сергиево‐Посадском районе не будет. Об этом заявили инвесторы на встрече с инициативной группой.

Вместо него — современный мусороперерабатывающий комплекс. Что будут строить под Сергиевом Посадом — главный вопрос жителей. Услышать ответы хотят и местные, и дачники из Москвы . По району ходит много слухов, но что правда — они не знают.

Местные жители еще не знают наверняка, что будет происходить на этой территории. То ли это будет просто полигон, то ли это будет мусороперерабатывающий завод. Для меня эта ситуация — откровение. Народ находится в неведении, но категорически против

Сергиево-Посадского

района.

На вопросы первым ответил инвестор — во что вкладывает деньги и что собирается строить. Современный муросоперерабатываюший комплекс — по такой же технологии работает завод в Костроме . Из отходов там берут максимум и отправляют на переработку.

Все технологические процессы будут замкнуты, они будут находиться в помещении, где будут предусмотрены соответствующие фильтры, и вся негативка будет уходить в процессе производства

компании-инвестора

По предварительным расчетам, из мусора, что сейчас производят жители

Сергиево-Посадского

района, можно добыть до 20% полезных фракций и пустить их на переработку, чуть больше — отправить на компост. Главная задача завода — использовать мусор с пользой.

Сортировка будет работать в автоматическом режиме. Современнейшая сортировка, далее будет выделяться органика, органика будет полностью перерабатываться и не будет поступать на хранение

Чтобы доводы инвестора и экологов были нагляднее, к следующей встрече для жителей разработают 3D модель будущего комплекса. Для тех, у кого и после останутся вопросы, организуют экскурсии на уже работающие аналогичные предприятия.