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США назвали российские системы ПРО в Сирии «абсолютно неэффективными»
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США назвали российские системы ПРО в Сирии «абсолютно неэффективными» 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
Официальный представитель Пентагона Дана Уайт на брифинге в четверг заявила, что произведенные Россией системы противовоздушной обороны были абсолютно неэффективны во время атаки США и их союзников на Сирию.
«Из ракет наземного базирования, запущенных режимом Башара Асада, практически все были пущены уже после того, как последняя из наших ракет поразила цель. Произведенные Россией системы противоракетной обороны были абсолютно неэффективны», — цитирует ТАСС ее заявление.
Уайт заверила, что все ракеты, запущенные по объектам в Сирии, поразили цели, а заявление России об обратном якобы являются ложными. «Россия ложно утверждала, что сирийские ПРО сбили большое количество ракет, тогда как в действительности мы поразили все наши цели», — сказала она.
Ранее представитель Белого дома также заявил, что ни одна из ракет, выпущенных США и их союзниками по объектам в САР, не была сбита сирийскими системами противоракетной обороны. По его словам, ракеты пролетели через сирийское воздушное пространство «без какого-либо эффективного отпора» со стороны систем ПРО Сирии.
США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия утром 14 апреля. По данным Минобороны России, сирийские ПВО перехватили 71 из 103 выпущенных ракет с самолётов и кораблей.
В настоящее время на вооружении сирийской армии стоят советские и российские зенитные комплексы С-75, С-125, С-200, «Куб», «Панцирь-С1», «Бук-М1» и «Бук-М2». В январе после сокращения группировки ВС России на авиабазе Хмеймим сохранилась мощная система ПРО, включая зенитные ракетные комплексы С-400.
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