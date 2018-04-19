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Два мира — два запрета. О метро без колясок и коктейлях без соломинок
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Два мира — два запрета. О метро без колясок и коктейлях без соломинок 

Национальная Служба Новостей 23 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сообщения о планах введения новых запретительных мер поступили в один и тот же день из Москвы и из Лондона. Оба — весьма анекдотического свойства. Вот только одновременное их рассмотрение удивительно наглядно иллюстрирует грандиозный цивилизационный разрыв. Судите сами.
Власти Великобритании намерены запретить пластиковые соломинки и палочки для перемешивания коктейлей, а также ушные палочки. Это позволит уменьшить количество отходов из пластика, которые представляют собой одну из самых значительных проблем для мировой экологии. Одних только коктейльных соломинок британцы выбрасывают около 8,5 млрд в год. Статистики по ушным палочкам не приводится. Принятию решения будет предшествовать общественное обсуждение инициативы. Ранее в стране был введен налог на пластиковые пакеты, и был с пониманием воспринят обществом, — напоминает ТАСС. Теперь — соломинки. Пластиковые отходы губительны для морских и океанических животных. Логика принятия решения ясна? Более чем. В общественном одобрении инициативы сомнения есть? Как-то ведь британцы обходились веками без коктейльных соломинок…
А вот запрет от Минтранса России. Разработанный министерством проект приказа о правилах пользования метрополитеном вводит запрет на провоз детей в метро в детских колясках. Причем, не только на эскалаторах, как с давних пор, но и в вагонах поезда, на станциях и межстанционных переходах. Документ может вступить в силу в конце декабря. В поисках логики этого запрета в редакции было высказано предположение, что он мог родиться, только если один из чиновников ведомства спустился в метро, и какая-то мамаша поцарапала коляской его дорогие итальянские штиблеты.
Попробуем разобрать предлагаемый алгоритм перемещения в метро с ребенком. Сумка среднестатистической мамы со всем необходимым для нее и для ребенка потянет килограммов на пять-семь. Еще килограммов десять-двенадцать — складная прогулочная коляска. Ну, и сам ребенок: тут уж, в зависимости от возраста и комплекции, еще от десяти и выше. В общей сложности килограммов под тридцать, если не больше. А если ездили за покупками? Плюс еще сумка. А рук всего две. Так что во исполнение приказа Минтранса должна выбросить мамаша перед входом в метро: сумку, коляску или?.. Или дома пусть сидит, нечего с малым дитем по метро шастать?!
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