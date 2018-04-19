Госдеп рассказал о поездке Помпео в КНДР

В агентстве не отметили, с кем Помпео ездил в Северную Корею.

Ранее The Washington Post сообщала, что Помпео встречался с главой КНДР Ким Чен Ыном на пасхальных выходных. По данным издания, переговоры Помпео и Ким Чен Ына потребовались, чтобы подготовить будущую встречу лидеров стран. Отмечалось, что секретные переговоры политиков произошли, когда Помпео представили на должность госсекретаря.