Ещё
Госдеп рассказал о поездке Помпео в КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госдеп рассказал о поездке Помпео в КНДР 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
В Госдепе США заявили, что Майка Помпео, бывшего директора ЦРУ и кандидата на должность государственного секретаря Соединенных Штатов, в поездке в КНДР не сопровождали сотрудники Государственного департамента. Об этом сообщает Reuters.
В агентстве не отметили, с кем Помпео ездил в Северную Корею.
Ранее The Washington Post сообщала, что Помпео встречался с главой КНДР Ким Чен Ыном на пасхальных выходных. По данным издания, переговоры Помпео и Ким Чен Ына потребовались, чтобы подготовить будущую встречу лидеров стран. Отмечалось, что секретные переговоры политиков произошли, когда Помпео представили на должность госсекретаря.
Также ранее президент США Дональд Трамп рассказал о визите Помпео в Северную Корею.
Газета.Ru: последние новости
Во Франции прошла акция протеста против политики президента Макрона Главы МИД ЕС призвали к независимому расследованию событий в Сирии Евпатория может стать пилотным проектом по созданию умного города в Крыму
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение404
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии384
Раскрыта судьба попавших в РФ западных ракет61
Лондон арестовал яхту российского миллиардера46
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег183
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение