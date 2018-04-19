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Судоверфь под Нижним Новгородом построила первую баржу для «Пола Райз» из Петербурга
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Судоверфь под Нижним Новгородом построила первую баржу для «Пола Райз» из Петербурга 

Прайм 21 минуту назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр /ПРАЙМ/. «Окская судоверфь» (Навашино, Нижегородская область, входит в UCL Holding) завершила строительство и спустила на воду первую из 10 несамоходных наливных барж проекта ROB20 в рамках контракта с ГТЛК, которая потом передаст их по лизинговому контракту ООО «Пола Райз» (Санкт-Петербург), сообщила судоверфь.
"Окская судоверфь 19 апреля спустила на воду первую несамоходную наливную баржу «Белмакс 1» проекта ROB20, построенную по заказу ГТЛК. Основной груз, который перевозят баржи этого проекта — мазут. Благодаря двойным бортам и дну эти суда обладают повышенным уровнем экологичности", — говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости на судоверфи, сейчас на стапелях предприятия стоит 4 баржи, строительство пятой и шестой началось в начале апреля.
Баржи проекта ROB20 предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 61 градус и выше. Проект разработало ООО «Морское инженерное бюро». Длина баржи составляет 119 метров, ширина — 23 метра, осадка — 2,8 метра.
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