Сотрудники МЧС спасли 11 охотников, отрезанных от земли половодьем

Группа из 11 охотников вместе с автомобилями оказалась отрезана от большой земли весенним паводком, который в этом году в Рязанской области оказался бурным. Как сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Александр Савуков, к месту происшествия направили реагирующие подразделения, для вызволения мужчин из водного плена.

Сообщение о том, что около села Казарь охотники не могут самостоятельно выбраться поступило в ведомство в минувшую среду, 18 апреля.

Прибывшие на место спасатели увидели, что охотники оказались еще и отрезаны водой друг от друга. При этом угрозы жизни или здоровью ситуация для них не представляла. Спасатели предложили доставить мужчин на сушу на лодке, но те отказались, так как не хотели оставлять свои транспортные средства.

В итоге, для эвакуации из Тульского спасательного центра в Рязанскую область направили плавающее транспортное средство — ПТС, которое предназначено для перевозки людей и техники, и может передвигаться как по воде, так и по суше. Уникальную операцию провели в четверг, 19 апреля. К обеду все они уже благополучно ступили на большую землю.