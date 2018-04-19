Могли ли США заранее знать о нападении японцев на «Перл-Харбор»

Название стало нарицательным обозначением чего-то внезапного и сокрушительного, до сих пор этот « день позора» хранит свои секреты.

За двумя зайцами

Вопрос о том, когда и против кого Япония вступит в войну был принципиально важен. Нападение на СССР было стратегически проигрышным шагом. Захват Дальнего Востока ничего Японии дать не мог и уж точно не приближал её к главной цели — нефти. Сахалинские концессии давали всего 100 тыс. тонн, а требовались миллионы. Япония решила разыгрывать «южную карту». К тому же своим основным врагом Япония всегда считала англосаксов, именно поэтому войны в Китае Сингапуре носили для неё освободительный характер.

Нота Халла

Сегодня много говорится о том, что нападение на Перл-Харбор было, по сути, спровоцировано США . 26 ноября 1941 года послу Японии в США была предоставлена так называемая «Нота Халла» (по имени госсекретаря США Корделла Халла). В ней содержались требования полного вывода японских войск из Индокитая и из Китая (кроме Маньчжоу-го). По факту они были невыполнимы. «Нота Халла» была ультиматумом, который торопил Японию с началом военных действий. На этот счет, однако существует и альтернативный взгляд. Так, утверждается, что авианосная эскадра уже была на пути к Перл-Харбору, когда была представлена Нота.

Они знали

25 ноября 1941 года Рузвельт пригласил в Белый дом политических и военных руководителей страны. В своих записках военный министр США вспоминал: «Президент указал, что на нас, по-видимому, будет совершено нападение. Проблема сводится к тому, как нам сманеврировать, чтобы Япония сделала первый выстрел, и в то же время не допустить большой опасности для нас самих. Это трудная задача». Поступали неоднозначные сигналы о нападении японцев и раньше, но все они словно игнорировались руководством США. Более того, почти за сутки до атаки Перл-Харбора Рузьвельту была вручена японская нота с объявлением войны. Президент не отреагировал и не стал предупреждать тихоокеанскую базу: по «нужной» легенде нападение должно было быть вероломным.

И мы знали

Сталин знал, что Япония не будет нападать на СССР. До него дошла информация о том, что на «императорском совещании» было принято решение отложить осуществление японского плана нападения на СССР «Кантокуэн» до весны 1942 года. Кроме того, начале октября, за два месяца до «внезапного» нападения, Рихард Зорге сообщил в Москву , что Перл-Харбор будет атакован в течение 60 дней; эта информация, согласно американским источникам, была доведена Кремлем до Вашингтона.

Авианосцы

История с Перл-Харбором всё же мало похожа на вероломное нападение. Кадзухико Того, известный японский политолог, внук Сигэнори Того, министра иностранных дела в начале 40-х годов говорил: «Существует мнение, что США знали о нападении заранее, скрыли это и позволили на себя напасть. Но у меня нет достаточной информации на этот счет. Мы не знаем, до какой степени точности американцам было известно о планах японцев. При этом есть непонятные вещи. Например, незадолго до нападения Японии из Перл-Харбора были выведены все три американских авианосца». Подобные «совпадения» дают богатую пищу для конспирологических измышлений.

Радары

Что общего между битвой за Москву и нападением на Перл-Харбор? Казалось бы, кроме даты этих эпохальных событий — ничего, но общее есть. Речь об английских радиолокаторах GL Mk.II, которые в октябре 1941-го были поставлены и в СССР для защиты Москвы от немецких авианалетов, и примерно в то же время на гавайский остров Оаху, где находится «жемчужная бухта». Радиолокационные станции орудийной наводки GL Mk.II (Gun Laying Radar, модель II, а по-русски «СОН») были новейшими по тем временам радиотехническими средствами, которые позволяли наводить орудия зенитной артиллерии на самолеты противника ночью и при неблагоприятных метеоусловиях. Эти радары работали на частотах около 90 МГц, позволяя определять расстояние до цели, хотя по сегодняшним меркам и не слишком точно. Однако нацеливание зенитных орудий при этом приходилось выполнять вручную. Тем не менее, пользу зенитчикам и такие радары приносили ощутимую. В случае с Перл-Харбором, приближение первых самолетов было замечено радарами, но американцы их приняли за «своих».

И что?