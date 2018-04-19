В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав

Григорий Ивлиев. Как ее оценить и почему сложно поставить на учет объекты интеллектуальной собственности, в интервью «РГ» рассказал руководитель Роспатента

Григорий Петрович, уже несколько лет обсуждается создание мегарегулятора в сфере интеллектуальных прав. На какой стадии эта дискуссия находится сейчас?

Григорий Ивлиев: В этом году такой мегарегулятор будет создан. По закону после выборов президент обязан отправить в отставку действующее правительство и сформировать новый кабинет министров. Единая служба, управляющая интеллектуальной собственностью, может появиться только после того, как будет подписан указ президента о структуре органов государственной власти.

Идея создания единого регулятора полностью находится в контексте мировых тенденций объединения работы с объектами интеллектуальной собственности и авторских прав в едином центре. Это удобнее с точки зрения нормативного регулирования и государственного управления, администрирования, это удобнее с точки зрения контроля, это гораздо эффективнее с точки зрения развития всей среды, в которой создаются и где обращаются объекты интеллектуальной собственности, это удобно для тех, кто сегодня создает объекты интеллектуальной собственности и авторского права.

Роспатент готов участвовать в создании единого регулятора, у нас есть наработки в этом вопросе. Они базируются и на практиках наших зарубежных коллег, и на рекомендациях ВОИС, и на нашем глубоком понимании вопросов, которые сегодня стоят в сфере интеллектуальной собственности. Единый орган сможет гораздо более эффективно решать задачи по построению цифровой экономики. Сейчас этим занимается множество ведомств. Когда мы говорим о едином регуляторе, это не просто пожелание специалистов Роспатента или отдельных министерств. Прежде всего это требование изобретательского сообщества. Сам изобретатель, тот, кто приходит за патентом, сам предприниматель, которому нужен товарный знак и которому требуется охрана его интеллектуальной собственности, в этом заинтересован. Но про какие-либо формальные изменения давайте будем говорить тогда, когда они действительно состоятся. Сначала у нас еще должен быть новый состав правительства.

Доля интеллектуальной собственности в экономике страны все еще не оценена?

Григорий Ивлиев: Это крайне сложно сделать, нет ни методик, ни первичных статистических данных. Может быть, есть отдельная экспертная оценка по отраслям, но в ВВП оценить долю интеллектуальной собственности очень непросто. Пока мы только определяем ее количественные показатели — сколько патентов выдано на изобретения, сколько охраняется товарных знаков, сколько произведений авторы поставили на охрану в РАО. Но количественной оценки недостаточно, она не показывает качество, она не показывает стоимость.

Роспатент готов участвовать в создании единого регулятора, у нас есть для этого все необходимые наработки

В мире сейчас именно интеллектуальная собственность способна обеспечить и обеспечивает прорыв в развитии экономики. Эта сфера за несколько лет выросла на порядок. Большую часть активов во многом составляет интеллектуальная собственность, особенно в технологически передовых отраслях экономики. Нам же еще только предстоит определить такую методику оценки интеллектуальной собственности. Можно оценить имущество, но по отношению к интеллектуальной собственности действует гораздо более сложный механизм. Она на каждом этапе стоит по-разному. На этапе создания это одни деньги, на этапе внедрения другие, на этапе производства массовой продукции третьи. Одно дело материальные объекты, и совсем другое права на интеллектуальную собственность, их оценка гораздо сложнее, но делать это нужно. Нужно сосчитать, нужно создавать методики оценки. И нужно оценить всю совокупность интеллектуальной собственности. В этом направлении работы еще очень много.

А в чем сложности?

Григорий Ивлиев: Например, по стране даже инвентаризация редко когда проведена должным образом. Мы требуем, чтобы субъекты интеллектуальной собственности (вузы, НИИ, ведомства, госкомпании) провели инвентаризацию в первую очередь объектов интеллектуальной собственности, созданных на бюджетные деньги. И видим, что крайне мало ставится на учет объектов, созданных за счет бюджета. Частные лица работают более бережно с результатами интеллектуальной собственности, стараются записать их на себя или свою организацию. А те, кто работает с государственными деньгами, недостаточно организуют эту работу.

При этом принят закон, согласно которому в случае проведения инвентаризации в 2018 — 2019 годах поставленная в результате инвентаризации на учет интеллектуальная собственность не будет облагаться налогом. Но я не заметил, чтобы эту работу все проводили активно. Правительство дало поручение провести эту работу в госкомпаниях, министерствах и ведомствах. Роспатент будет жестко отслеживать эти процессы. Объект интеллектуальной собственности должен быть предъявлен миру, а не просто пылиться в шкафу. Мало научных отчетов или научных статей. Люди должны представить результаты по тем правилам, которые предъявляет патентная система, — описать техническую проблему, показать использованное изобретателем техническое решение. Нужно показать, к какому техническому результату пришли, продемонстрировать мировую новизну, изобретательский уровень используемой техники и, самое главное, описать промышленную применимость, то есть как это изобретение или полезная модель могут использоваться. Когда мы говорим об этих свойствах, то речь идет о другом уровне завершения научно-исследовательской работы и представления миру изобретений и знаний. Этого как раз и не хватает. Нам нужно в 2018-2019 годах провести инвентаризацию, и все это предложить рынку. Дальше всех продвинулся минпромторг , он уже предложил для всеобщего использования несколько тысяч объектов интеллектуальной собственности. Именно здесь и появляются основания для деятельности различных венчурных компаний.

Вся патентная система схожа с цифровыми технологиями. Как масло ложится на хлеб, так и они ложатся на ИС Почему госкомпании так наплевательски к этому относятся?

Григорий Ивлиев: Потому что не понимают действительной ценности того, что создается трудом их коллективов. Высокопоставленный менеджмент должен понимать, что он должен требовать от проводимых за деньги государства работ определенного научно-технического уровня. И если по результатам этих работ не подана патентная заявка, значит, они проведены некачественно. Потому что, если создается то, что уже известно миру из патента, то в это не надо вкладывать деньги, легче просто купить у другого изобретателя. Менеджер должен понимать, как управлять интеллектуальной собственностью. В любой компании должна быть политика управления ею. Некоторые проводят ее очень успешно, например, "Росатом" . И дело не в количестве патентов, а в том, что там научились ее оценивать и продавать. Более того, закладывают платежи за интеллектуальную собственность на 60 лет вперед. Это правильный и очень выгодный подход — продается не железо, а высокотехнологичные решения.

Какие нарушения при проверках встречаются чаще всего?

Григорий Ивлиев: Нарушаются условия государственных контрактов. Например, права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) распределены неправомерно, уведомления о создании охраноспособных РИД госзаказчику не направлены, в бухгалтерском учете созданные по госконтрактам РИД не учтены. Зачастую не выплачивают авторское вознаграждение за создание изобретения, не заключают лицензионные договоры с индустриальными партнерами на право использования изобретений их коммерциализации. Многие забывают отправлять в систему государственного учета сведения о созданных РИД, а также об изменении состояния их правовой охраны. Секреты производства как объекты интеллектуальной собственности, созданные по госконтрактам, не охраняются.

Как передовые цифровые технологии меняют сферу ИС?

Григорий Ивлиев: Вся патентная система схожа с цифровыми технологиями, смарт-контрактами, блокчейном, искусственным интеллектом. Как масло ложится на хлеб, так и эти технологии ложатся на интеллектуальную собственность. По своей природе поисково-информационная и аналитическая деятельность патентных ведомств уже лежит в цифровом поле. Мы уже давно это обсуждаем, а сейчас подошли к поиску конкретных программ и проектов.

Мы переходим на новую поисковую систему с использованием нейросетей, обеспечиваем более высокое качество автоматизированного поиска, с чего начинается вся экспертиза. Переходим к анализу 3D-изображений, мы должны создать собственный реестр 3D-изображений, чтобы в нем можно было сверять и идентифицировать вновь создаваемые объекты. Это позволит проводить оперативную экспертизу, использовать и защищать их более качественно.

Может ли блокчейн заменить централизованные государственные реестры, например, Российское авторское общество (РАО)?

Григорий Ивлиев: РАО не государственная, а частная организация, объединение самих авторов. Просто государство признает это объединение неким субъектом в отношениях между авторами и плательщиками авторских взносов за использование авторских прав, таким специфическим посредником. Система, которая выстраивается в цифровых технологиях с учетом авторских прав и отслеживанием их использования, конечно же, эффективна. Но она требует уже других подходов. Вопрос о необходимости коллективного управления правами в той форме, которая у нас сейчас есть, может быть поставлен по-другому. Каждый может защищать свои права с использованием механизмов индивидуального управления, а не коллективного. Сейчас тоже можно нанять адвокатов, и они будут управлять вашими правами. А вот когда цифровая платформа IPChain и её сервисы заработают в полную силу, управлять правами на интеллектуальную собственность смогут сами обладатели авторского права — непосредственно или с помощью нанятых специалистов. Поле для коллективного управления правами существенно сужается.

Как с помощью блокчейна можно усилить защиту авторских прав и интересов правообладателей?

Григорий Ивлиев: Блокчейн — это просто технология, а чтобы она действовала, нужно создать информационный ресурс, определенный алгоритм. Если его нет, технология не применяется. Блокчейн ложится элементами в эту систему. В ней последовательность операций гарантирует точность и идентификацию того, кто ею пользуется и распоряжается правами. Их нельзя стереть или запустить заново, действия неизменны, это прозрачность высокого уровня. Я нажимаю кнопку и вижу все свои изобретения или произведения, а также кто и когда их использовал в открытых сетях. То есть сама система защищает мои права.