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Минобороны России проведено расширенное совещание, посвященное работе по увековечению памяти защитников Отечества
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Минобороны России проведено расширенное совещание, посвященное работе по увековечению памяти защитников Отечества 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В нем приняли участие представители общественных организаций, МВД России, Росгвардии, РООО «Бессмертный полк», правительства Московской области, военного комиссариата Ростовской области.
Сегодня Минобороны России в рамках Соглашения о сотрудничестве с ведущими общественно-государственными (общественными) объединениями, а также с участием МВД России, Росгвардии, РООО «Бессмертный полк», правительства Московской области, военного комиссариата Ростовской области проведено расширенное совещание, посвященное поисковой работе.
На совещании заслушан доклад начальника Управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Основные итоги планирования поисковой работы на 2018 год и организация взаимодействия в поисковой деятельности», доклады представителей Поискового движения России, Российского военно-исторического общества, РООО «Бессмертный полк», правительства Московской области, ФОИВ, военкома Ростовской области.
В ходе дискуссии подведены итоги планирования поисковой работы на 2018 год, обсуждены основные проблемные вопросы в области составления учетно-отчетных и планирующих документов и их представления в Минобороны России, согласования проведения поисковых работ с органами местного самоуправления, документального оформления передачи найденных останков органам местного самоуправления и их захоронения, представления отчетных документов во Всероссийский информационно-поисковый центр (г. Казань), установления ограничений деятельности нелигитимных поисковых организаций, своевременного оперативного принятия мер по обезвреживанию, обнаруженных в ходе поисковых работ взрывоопасных предметов и приему найденного оружия соответствующими органами МВД России и Росгвардии.
Все участники совещания пришли к согласию о необходимости оперативного обмена информацией для повышения эффе5к4тивности совместной деятельности в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества.
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