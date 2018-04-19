Эксперты IPQuorum обсудили правовой статус искусственного интеллекта

Наверное, еще десять лет назад этот вопрос показался бы надуманным. Зато сегодня он уже перешел в разряд насущных, ведь искусственный интеллект ученые изобрели, а с его правовым статусом законодатели еще до конца не разобрались. Впрочем, с песнями, картинами и даже программами, написанными машинами, все более-менее понятно. В соответствии с российским законодательством результат интеллектуальной деятельности, созданный с помощью машинного кода, принадлежит владельцу исходного кода, поясняет доктор юридических наук в сфере защиты авторского права, основатель сервиса защиты авторов ireg.pro Галина Добрякова. То есть права на песню, созданную роботом, принадлежат создателю робота. Либо произведение становится общественным достоянием — если код был написан на основании алгоритмов, опубликованных под открытыми лицензиями. «Пока индустрию искусственного интеллекта развивают в основном фанаты — люди, которые любят технологии и любят роботов, — отмечает Галина Добрякова. — Поэтому большая часть библиотек по развитию искусственного интеллекта, датасетов и нейронных сетей находится в общественном доступе. Но постепенно к этой работе подключаются корпорации. И, разумеется, тот софт, который они пишут, является частной собственностью».

А вот с правовым статусом самого искусственного интеллекта законодателям еще предстоит определиться. Среди экспертов, в частности, не утихает спор, является ли думающий робот субъектом или объектом. «На мой взгляд, искусственный интеллект — это программа. Прогрессивная, самообучающаяся, но все же программа, написанная одними людьми для других людей, — говорит исполнительный директор НП „Содействие развитию корпоративного законодательства“, советник адвокатского бюро „Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры“ Елена Авакян. — И когда мы сегодня рассуждаем, обладает ли искусственный интеллект правосубъектностью или это все же объект, мы, я полагаю, очень сильно спешим. Когда Саудовская Аравия под аплодисменты признает субъектом некоего робота, пусть даже антропоморфного и весьма красиво выглядящего, это не более чем реклама технологического прорыва в данной отрасли. По моему убеждению, машина не должна быть субъектом. Если мы не стремимся, чтобы искусственный интеллект нас заменил, мы должны выстраивать законодательство так, чтобы машины и в будущем не смогли конкурировать с людьми в правосубъектной сфере. Поэтому к основным юридическим задачам я бы отнесла не только выработку новых норм законодательства, но и создание, скажем так, юридических и этических границ внедрения искусственного интеллекта в нашу жизнь. Особенно в судопроизводство, которое всегда должно оставаться за людьми, и в те сферы, которые непосредственно касаются жизни и здоровья человека».

Необходимо, чтобы судебная система начала признавать фиксацию юридически значимых фактов в блокчейне

Максим Прокш. Время на дискуссию о правах и обязанностях искусственного интеллекта у экспертов и законодателей, конечно, еще есть. Чего нельзя сказать о технологии блокчейн, которая прямо сейчас активно внедряется в нашу жизнь, но четко определенного правового статуса не имеет. «В юрисдикциях некоторых государств уже признаются факты, зафиксированные в блокчейне. И, мне кажется, очень важно сделать так, чтобы российские суды признавали фиксацию юридически значимых фактов в блокчейне. Если этого не случится, технологию, возможно, и не следует развивать в нашей стране», — рассуждает советник председателя правления фонда «Сколково»