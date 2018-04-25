На челябинских АЗС нашли опасное топливо

— Из 30 проб, взятых на автозаправках Челябинска , только четыре соответствовали норме, в остальных 26 зафиксировано превышение содержания серы — от двух до 700 (!) ПДК, — пояснил руководитель фонда, эксперт Общественной палаты региона Виталий Безруков . — В Научно-техническом центре качества нефтепродуктов с нами поделились результатами собственных исследований: проверка 10 тысяч проб за последние три года показала, что 60 процентов бензина и дизельного топлива в Челябинске не соответствует экологическим стандартам, а 30 процентов настолько низкого качества, что использование такого бензина может привести к неисправности автомобиля. Это просто катастрофические данные!

Стоит отметить, что к услугам центра как единственной сертифицированной лаборатории экспертизы топлива в Челябинске обычно прибегают в ситуациях, когда качество топлива изначально вызывает большие сомнения. Однако даже с учетом такой «погрешности» результаты исследований неутешительны, считают экологи.

Проверкой рынка нефтепродуктов в фонде занялись в конце прошлого года, пытаясь определить природу челябинского смога. Воздействие промышленных предприятий на атмосферу в последнее время анализируется на основе регулярно поступающих данных. А вот вклад автотранспорта изучен мало и, по официальным данным, может достигать 30 процентов. Однако, судя по концентрации загрязнителей в выхлопах, их влияние на экологию города может быть гораздо заметнее.

Известно, что классификацию топлива по экологическим стандартам проводят именно из расчета содержания сернистых соединений. К примеру, в дизельном топливе Евро-3 присутствие серы не должно превышать 350 миллиграммов на килограмм. В России , пока считается допустимым показатель в 1000-2000 миллиграммов — до 0,2 процента. Однако в отобранных активистами пробах и этот порог оказался превышен.

Воздействие промышленных предприятий на атмосферу Челябинска в последнее время анализируется на основе регулярно поступающих данных. А вот вклад автотранспорта изучен мало

— По сути, вместо дизельного топлива на челябинских АЗС реализуют печное. В отсутствии контроля со стороны государственных нефтяных инспекций, упраздненных в стране в 2004 году, решить проблему можно только на региональном уровне, — считает Безруков. — И мы уже подготовили соответствующие предложения в правительство региона. Параллельно результаты проверки направлены в прокуратуру Челябинской области

Кроме того, общественники предлагают проводить госзакупки топлива для общественного транспорта только у поставщиков с сертификатами качества, при наличии результатов лабораторного анализа. Со своей стороны они обещают разработать специальный интернет-сервис приема жалоб от автомобилистов для проведения контрольных закупок на сомнительных АЗС.