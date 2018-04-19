Лейбористы всеми силами стремятся к сделке по Brexit

Москва , 19 апреля — «Вести. Экономика». Главная в Британии оппозиционная партия лейбористов будет готова отложить требования своих избирателей об ужесточении контроля иммиграции, чтобы обеспечить сделку Brexit, которая удержит финансовые компании в Лондоне, передает Bloomberg

Лидер Лейбористской партии Британии Джереми Корбин EPA-EFE/ANDY RAIN

Теневой глава минфина Джон Макдоннелл сказал, что правительство лейбористов продемонстрирует «гибкость» в вопросе о свободе передвижения и будет считать это ценой за поддержание доступа к единому рынку ЕС

В свою очередь Евросоюз заявляет, что ни у кого не может быть доступа к единому рынку без свободного передвижения внутри блока, хотя британское правительство дало понять, что вопрос контроля над иммиграцией является основополагающим в ходе переговоров.

Выступление давнего антикапиталиста Макдоннелла стало частью его усилий в попытке успокоить бизнес-сообщество по поводу того, что партия лейбористов, в отличие от консерваторов премьер-министра Великобритании Терезы Мэй , стремится обеспечить доступ компромиссную сделку по Brexit, которая обеспечит доступ к финансовым услугам. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

"Мы все время ходим по канату, — сказал он. — Мы проводили кампанию «Остаться (в составе ЕС)»— мы проиграли. Многие члены нашего парламента, заседающие в избирательных округах проголосовали за выход (из состава ЕС). Мой избиратель проголосовал за выход. Весь процесс заключается в том, чтобы попытаться и получить разумное, объяснимое обсуждение плюсов и минусов того, куда мы будем идти от этого момента".